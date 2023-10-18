MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün (çarşamba) toplanacak İslam İş Birliği Teşkilatı’na (İİT) Filistin konusunda kınama mesajından daha fazlasını yapması çağrısında bulundu. Bahçeli, “İslam İşbirliği Teşkilatı top çevirmekten, cılız kınama mesajlarından çok daha fazlasını yapacak karar ve kararlılık içinde olmalıdır’’ dedi. MHP Meclis Grubu’nda konuşan Bahçeli, özetle şunları söyledi:





GAZZE’NİN DAĞI TAŞI İSLAM’DIR

Gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez, İsrail’in demekle bu tartı bu sıkleti çekmez, çekemez, çekmeyecektir. Sanmasınlar sadece Kudüs, sadece Gazze İslam’dır, buraların dağı İslam’dır, taşı İslam’dır, kuşu İslam’dır, kurdu İslam’dır, havası İslam’dır, toprağı İslam’dır ve koruyucusu Allah’tır.





BLINKEN’A TEPKİ

İsrail’i ziyaret eden, bugünlerde tekrar ziyareti gündemde olan ABD Dışişleri Bakanı (Antony Blinken), Tel Aviv’de ‘Ben bugün sadece Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım’ demiştir. Peki, Müslüman Türk milleti oraya giderse olacakları hesap eden bir akıl, mantık ve izan sahibi acaba karşımıza çıkacak mıdır? Gazze’ye insani yardımların önü kesilmemelidir. Refah Sınır Kapısı ile Akdeniz’de oluşturulacak insani yardım koridoru aracılığıyla Gazzelilere el uzatılmalıdır. İki devletli çözüm vasatı mutlaka oluşturulmalıdır. 18 Ekim’de (bugün) toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı top çevirmekten, cılız kınama mesajlarından çok daha fazlasını yapacak karar ve kararlılık içinde olmalıdır.





TATBİKAT YERİNDE

Ayrıca ABD’nin Doğu Akdeniz’e uçak gemilerini sevk etmesi hafife alınamayacak bir tehdit ve sorumsuzluktur. Buna misilleme ve cevap olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tatbikat kararı alması doğru ve cesur bir tavırdır. Türkiye’nin haklı ve meşru operasyonlarını barış için tehdit gören ABD Başkanı ve onun içimizdeki maşaları Türkiye aleyhine mihrak bir tehdittir, gelecekleri varsa göreceklerini de unutmamaları tavsiyemdir. İnsansız hava aracımızı düşürmelerinin hesabı da er ya da geç mutlaka sorulacaktır.



