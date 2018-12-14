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POLİTİKA

MHP’den teşkilata hassasiyet uyarısı

AK Parti ile yerel seçim ortaklığı yavaş yavaş netleşirken MHP, açıklanan veya ismi geçen adaylarla ilgili teşkilata hassasiyet uyarısı yaptı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
MHP, açıklanan veya ismi geçen adaylarla ilgili teşkilata hassasiyet uyarısı yaptı.
MHP, açıklanan veya ismi geçen adaylarla ilgili teşkilata hassasiyet uyarısı yaptı.

AK Parti ve MHP arasındaki 31 Mart yerel seçimlerine yönelik işbirliği sürecinde Cumhur İttifakı ruhuna zarar gelmemesi için iki parti de teşkilatlarına uyarı ve tavsiyelerde bulunuyor. Bu kapsamda MHP, açıklanan veya ismi geçen adaylarla ilgili teşkilata hassasiyet uyarısı yaptı. Parti yönetimi ve milletvekilleri hem gittikleri seçim bölgelerinde hem de kendilerine ziyarete gelen partililere açıklanan isimlerin Cumhur İttifakı’nın adayları olduğu ve bu konuda hassas davranılması gerektiği konusunu işliyor. Bu çerçevede adaylar üzerinden yapılan yorumların Cumhur İttifakı’yla ters düşeceğine vurgu yapılıyor. Cumhur İttifakı'nın açıkladığı adayların parti teşkilatı tarafından prensip olarak benimsenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Adayların Cumhur İttifakı'nın adayı olduğu, amacın 24 Haziran'da olduğu gibi, 31 Mart'ta da Cumhur İttifakı'nın galip gelmesi olduğu vurgulanarak bu amaç için çalışılması gerekliliği belirtiliyor.

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