MHP’nin kurmayları belli oldu

MHP’nin 17 Mart’ta gerçekleştirdiği 14. Olağan Büyük Kurultay’da belirlenen 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün toplantı. Burada yeni Başkanlık Divanı belirlendi. 15 kişilik MYK’da 4 isim değişti. Zühal Topçu, Ahmet Selim Yurdakul, Vahit Kayrıcı ve İlyas Topsakal, Divan’da yer alan yeni isimler oldu.

4 YENİ İSİM

Buna göre Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın’ın yerine İlyas Topsakal, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık’ın yerine Ahmet Selim Yurdakul, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç’ın yerine Zuhal Topçu ve Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan’ın yerine Vahit Kayrıcı getirildi. Nevşehir milletvekili Filiz Kılıç, Muhammed Levent Bülbül yerine MHP’nin yeni grup başkanvekili oldu.

11 İSİM YERİNİ KORUDU

Partinin ‘A takımı’nda 11 isim yerini korudu. Buna göre, Semih Yalçın teşkilat, Feti Yıldız hukuk ve seçim işleri, Mustafa Kalaycı siyasi işler, İsmail Faruk Aksu ekonomi, İsmail Özdemir medya iletişim, Mevlüt Karakaya mali işler, İzzet Ulvi Yönter Ar-Ge, Sadir Durmaz yerel yönetimler, Yaşar Yıldırım mesleki ve sivil toplumdan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerini sürdürecek. Genel Sekreter İsmet Büyükatman ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu da yerini korudu.

SANCAKLI TEKRAR PARTİDE

Aralık ayında MHP’den istifası istenen Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin davetiyle partiye geri döndü. Sancaklı, “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur İttifakı, Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder” demiş ve bu nedenle istifası istenmişti.











