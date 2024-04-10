Miçotakis mayısta geliyor

6 Şubat depremlerinin ardından yumuşamaya başlayan Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde karşılıklı adımlar devam ediyor. Bu ay iki ülke arasındaki diplomasi trafiği hız kazanacak. Türkiye ve Yunanistan'ın askeri heyetleri Güven Artıcı Önlemler Toplantısı için Atina'da buluşacak. Daha önce yapılan görüşmelerde üzerine anlaşmaya varılan konular değerlendirileceği toplantının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis mayısta Türkiye’ye iadeiziyaret yapacak.
Miçotakis.
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1 saat önce