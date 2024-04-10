Miçotakis mayısta geliyor

Türkiye, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdıran terör devleti İsrail'e karşı yeni kısıtlama kararı aldı. 54 ürün grubunu kapsayan kısıtlama kararının Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulmasının ardından, sosyal medyada trol hesaplar tarafından "Türkiye İsrail'e jet yakıtı satıyor" yalanı bir kez daha dolaşıma sokuldu. EPDK, iddiaları yalanlayıp bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu bildirdi. Aynı yalan 2014 yılında da gündeme getirilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz iddiaları bir bir çürütmüştü.