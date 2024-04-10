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Miçotakis mayısta geliyor

Nur Banu Aras
04:00 - 10/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:49 - 10/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Miçotakis.
Miçotakis.

6 Şubat depremlerinin ardından yumuşamaya başlayan Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde karşılıklı adımlar devam ediyor. Bu ay iki ülke arasındaki diplomasi trafiği hız kazanacak. Türkiye ve Yunanistan'ın askeri heyetleri Güven Artıcı Önlemler Toplantısı için Atina'da buluşacak. Daha önce yapılan görüşmelerde üzerine anlaşmaya varılan konular değerlendirileceği toplantının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis mayısta Türkiye’ye iadeiziyaret yapacak.


Yıllardır değişmeyen iftira: 'Türkiye İsrail'e jet yakıtı satıyor' yalanı bir kez daha gündeme getirildi

Türkiye, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdıran terör devleti İsrail'e karşı yeni kısıtlama kararı aldı. 54 ürün grubunu kapsayan kısıtlama kararının Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulmasının ardından, sosyal medyada trol hesaplar tarafından "Türkiye İsrail'e jet yakıtı satıyor" yalanı bir kez daha dolaşıma sokuldu. EPDK, iddiaları yalanlayıp bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu bildirdi. Aynı yalan 2014 yılında da gündeme getirilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz iddiaları bir bir çürütmüştü.


#Diplomasi
#Politika
#Miçotakis
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