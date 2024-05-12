Miçotakis'ten iade-i ziyaret: Yunanistan’la yeni anlaşmalar gündemde

Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkilerin normalleşme sürecinde yarın önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade-i ziyaret yapacak.





10 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Edinilen bilgilere göre Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki iş birliğinin olumlu gündem temelinde geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı’nın devam ettirilmesi gündeme gelecek. İki ülke arasında 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke liderinin koyduğu ortak hedef çerçevesinde 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Her iki ülkeden önde gelen iş adamları, yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelecek.





KAPIDA VİZE MASADA

Türkiye vatandaşlarının 10 Yunan adasına seyahatlerinde 30 Mart 2024 tarihinden itibaren uygulanan kolaylaştırılmış kapıda vize sürecinin devam ettirilmesi de liderlerin gündeminde olacak.





FİLİSTİN DİPLOMASİSİNİ ANLATACAK

Öte yandan Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik’teki soydaşları ilgilendiren konuların da pazartesi günkü liderler zirvesinde ele alınacağı öğrenildi. Erdoğan, Miçotakis'e İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili Türkiye’nin görüşleri ve yürüttüğü diplomasiyi anlatacak.





İlişkilerimizin güçlenmesi için ciddi bir fırsat

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da düzenlenen 'Türk-Yunan Medya ve Akademi Forumu'nda konuştu. Türkiye ve Yunanistan’ın tarihsel, kültürel ve toplumsal bağlara sahip olduğunu belirten Altun, 6 Şubat depremleri ve Yunanistan’da meydana gelen orman yangınları esnasında geliştirilen dayanışma ruhuna dikkat çekti. Altun, “Öyle inanıyorum ki Türkiye ve Yunanistan arasında karşılıklı olarak sergilenecek samimi gayretler, sadece ülkelerimize de kazandırmayacaktır. Aynı zamanda bölgemize barış istikrar ve refahın gelmesine de katkı sunacaktır" diye konuştu.





LİDERLER DÜZEYİNDE ORTAYA KONULDU

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in 13 Mayıs’ta Türkiye’ye geleceğini belirten Altun, şöyle devam etti: “Yedi yıl sonra ilk kez 7 Aralık 2023 tarihinde Atina’da gerçekleştirilen 5. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısıyla iki ülke bu potansiyellerden faydalanma iradesini, bizzat liderler düzeyinde ortaya koymuştur. Orada imzalanan 15 farklı iş birliği anlaşması ve Atina bildirgesi, bu gerçeğin en önemli göstergesidir. Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis’in 13 Mayıs Pazartesi günü ülkemize gerçekleştireceği ziyaretinde yine ikili ilişkilerimizin güçlendirmesi açısından son derece önemli olduğunu ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.”



