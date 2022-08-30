Gündem Milli Savunma Bakanlığı açıkladı Pakistana insani yardım malzemeleri taşıyan beşinci uçak hareket etti
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Pakistan’a insani yardım malzemeleri taşıyan beşinci uçak hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinde zarar gören Pakistan’a insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağın hareket ettiğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Pakistan’a insani yardım malzemeleri taşıyan beşinci uçak hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan’a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti” ifadelerine yer verildi.

Kızılay tırları Pakistan için yola çıktı

  • Afetin hemen ardından Pakistan Delegasyonu aracılığıyla ihtiyaç tespiti yaparak 300 aileye hijyen kiti, su bidonu ve sineklik ulaştıran Türk Kızılay’ı, ilk müdahalenin ardından içerisinde 200 adet 16 metrekare afet çadırı, 2 bin adet battaniye, 335 adet sünger yatak, 150 çift çizme, 140 kürek ve 20 adet yağmurluğun bulunduğu insani yardım malzemelerini tırlarla bölge halkına ulaştırmak üzere Erzurum’da bulunan Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi’nden uğurladı.

İyilik trenleri bu kez Pakistan için yola çıkacak

İçerisinde acil ihtiyaçların bulunduğu insani yardım tırlarını Erzurum’dan gönderen Türk Kızılay’ı, AFAD koordinasyonunda ve diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle daha önce Afganistan’a gönderilen “İyilik Trenleri”ni bu sefer de Pakistan’a ulaştıracak. Pakistan’da selzedelere ulaştırılacak olan ilk tren, 30 Ağustos’ta Tarihi Ankara Garı’nda düzenlenen törenle yola çıkacak.

Pakistan’daki sel felaketinden etkilenen insanlar için bir yardım kampanyası da başlatan Türk Kızılay’ı, bağışçılarından gelen yardımları bölge halkına ulaştırmak için seferber oluyor. Kızılay aracılığıyla Pakistan halkının zor günlerinde yanında olmak isteyen hayırseverler; 168 Çağrı Merkezi ve www.kizilay.org.tr üzerinden veya PAKİSTAN yazıp 2868’e SMS göndererek destek olabiliyor.

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