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Miniklerden gölge oyunu gösterisi

Görükle Hazinedar Özkan İlkokulu 4.sınıf öğrencileri Masal ve Destan Aykut kardeşler, Karagöz Tasarım atölyesinde aldıkları eğitimin ardından ailesi ve arkadaşlarının da desteğiyle ilk gösterilerini sergiledi.

04:00 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Görükle Hazinedar Özkan İlkokulu 4.sınıf öğrencileri Masal ve Destan Aykut kardeşler.

Görükle Hazinedar Özkan İlkokulu 4.sınıf öğrencileri Masal ve Destan Aykut kardeşler.

Yıl boyunca yoğun ilgi gören Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi, gösterilerin yanı sıra yapılan atölye çalışmalarıyla da karagöz gölge oyununu yeni nesillere aktarıyor. İki yıl önce gölge oyununu izlemek için geldikleri Karagöz Müzesi’nde tasvirlerin perde üzerinde canlandırılmasından etkilenen Görükle Hazinedar Özkan İlkokulu 4.sınıf öğrencileri Masal ve Destan Aykut kardeşler, Karagöz Tasarım atölyesinde aldıkları eğitimin ardından ailesi ve arkadaşlarının da desteğiyle ilk gösterilerini sergiledi. Sınıf öğretmeni Nuriye Sever okul ve sınıf arkadaşları adına küçük hayalilere çeşitli hediyeler verdi.



#Bursa Büyükşehir Belediyesi
#Karagöz Müzesi
#Karagöz ve Hacivat
2 saat önce
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