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Yıldırım’da 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneği

Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın simgesi olan erguvan ağaçlarını toprakla buluştururken düzenlediği Emir Sultan’ın İzinde Erguvan Bayramı programı ile 600 yıllık geleneği yaşatıyor.

04:00 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bursa’da 600 yıllık gelenek.

Bursa’da 600 yıllık gelenek.

Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın simgesi ve baharın müjdeleyicisi olan erguvan ağaçlarını ilçenin dört bir yanında toprakla buluştururken düzenlediği Emir Sultan’ın İzinde Erguvan Bayramı programı ile 600 yıllık geleneği yaşatıyor. Yıldırım Belediyesi’nin Emir Sultan Meydanı’nda düzenlediği ‘Emir Sultan’ın İzinde Erguvan Bayramı’ etkinliklerine katılan Başkan Oktay Yılmaz, “İnşallah bundan sonra her yıl geleneksel olarak Erguvan Faslı’nı kutlayacak ve Emir Sultan Hazretleri’ni anacağız” dedi. 3 gün sürecek Erguvan Bayramı kutlamaları kapsamında Erguvan sohbetleri, söyleşileri ile vatandaşlar güzel bir bayram yaşayacak.



#Yıldırım Belediyesi
#Emir Sultan
#Erguvan Bayramı
17 dakika önce
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