Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Terör örgütlerinin kabusu oldu MİT sınır ötesinde gücünü ikiye katladı
POLİTİKA

MİT’in yurt dışındaki istihbarat gücü iki kat arttı

Terör örgütlerinin kabusu oldu: MİT sınır ötesinde gücünü ikiye katladı

Terör örgütleri PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ’ye yönelik yurt dışında başarılı operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) sınır ötesindeki yerel istihbarat unsurlarını son yıllarda iki kat arttığı öğrenildi. Suriye’deki terör örgütlerinin elinden 30’un üzerinde yabancı ülke vatandaşının kurtarılmasını sağlayan MİT, bugüne kadar 100’ün üzerinde firari FETÖ’cüyü de yurt dışında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Terör örgütlerinin üst düzey yöneticilerinin etkisiz hale getirildiği nokta operasyonlar ve terör kamplarından kurtarılan yabancı ülke vatandaşlarıyla ilgili çalışmalarda da MİT’in bölgesel kaynaklarının etkinleşmesinin yanı sıra hızlı ve güçlü koordinasyonun da etkili olduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışındaki terörle mücadelesinde etkili görev üstenen MİT’in, sınır ötesi operasyonlarında yerel istihbarat unsurlarını iki katına çıkardığı öğrenildi.

MİT bölgede kurduğu yerel ağ unsurlarıyla, terör örgütü PKK/PYD-YPG üst düzey yöneticilerinin etkisiz hale getirildiği operasyonlarla, kaçırılan yabancı ülke vatandaşlarının terör kamplarından kurtarılması gibi önemli çalışmalar yürütüyor.

Azerbaycan’da paketlendi
GÜNDEM
Azerbaycan’da paketlendi

YEREL İSTİHBARAT UNSURLARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN KABUSU

MİT’in son birkaç ayda yurtdışında yaptığı başarılı operasyonlarda bölgedeki yerel istihbarat unsurlarındaki artışın önemli etkisi olduğu ifade ediliyor.

Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan’ın da örgütün iletişim kanallarından MİT’in çalışmaları karşısındaki çaresizliği itiraf ettiği öğrenildi. Terörist Karayılan’ın sert tedbirler alınacağını duyurarak, örgüt üyelerini tehdit ettiği bildirildi. Terör örgütün başta Kandil olmak üzere ve terör kamplarında bile güvenli hissetmediği, üst düzey teröristlerin sürekli olarak gizlendiği, örgüt üyeleriyle iletişim kurmadığı belirtildi.

MİT operasyonu korkusu FETÖ'ye taktik değiştirtti
GÜNDEM
MİT operasyonu korkusu FETÖ'ye taktik değiştirtti

30’DAN FAZLA YABANCI ÜLKE VATANDAŞI KURTARILDI

MİT’in sınır ötesi etkili operasyonları, birçok ülkenin terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’ın kamplarındaki vatandaşlarının kurtarılması Türkiye’den yardım istemesine neden oluyor. MİT operasyonlarıyla son olarak terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampında zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, Somalili teröristlerin elinden ise bir İtalyan vatandaşı kurtarıldı. Operasyonlarda yerel istihbarat unsurlarının yanısıra, yabancı ülke istihbaratlarıyla koordinasyonun da etkili olduğu belirtiliyor.

  • MİT operasyonlarıyla başta Suriye’deki terör örgütlerinin elinden 30’un üzerinde yabancı ülke vatandaşının kurtarılmasını sağladığı bildirildi.

İstihbarat yeni konseptle avladı: SİHA'lar zor hedefleri tespit ediyor
GÜNDEM
İstihbarat yeni konseptle avladı: SİHA'lar zor hedefleri tespit ediyor

FETÖ FİRARİLERİ TAKİPTE

Terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçan firari üyelerinin yakalanarak, Türkiye’ye getirilmesinde de MİT’in yurtdışındaki bölgesel unsurları ve o ülkedeki istihbarat teşkilatlarıyla yapılan iş birliğinin etkisi olduğu belirtildi. Terör örgütü üyelerinin kaçtıkları ülkelerde takipte olmaları nedeniyle tedirgin olduğu ifade edildi.

  • MİT’in bugüne kadar 100’ün üzerinde firari FETÖ’cünün yurtdışında yakalanarak Türkiye’ye getirdiği operasyonlara imza attığı belirtildi.

MİT'ten İsveç'te PKK operasyonu: Resul Özdemir Türkiye'ye getirildi
GÜNDEM
MİT'ten İsveç'te PKK operasyonu: Resul Özdemir Türkiye'ye getirildi

MİT ve TSK operasyonuyla Gara bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü
OYNAT 00:20
MİT ve TSK operasyonuyla Gara bölgesinde 6 PKK'lı öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesinde Kuzey Irak'ta bulunan Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Abone Ol Google News
14 güne dikkat!

14 güne dikkat!

Bilim Kurulu üyesinden ​tatilden dönenlere uyarı.
Cadde ortasında annesini dövdü

Cadde ortasında annesini dövdü

"Oğlumu bakımevine beni de huzurevine yatırın."
Kaftancıoğlunun yardımcısı İnceyi tiye aldı: Tek derdimiz seçim sonrası nerede olduğunu bulmak olacak

Süper Lig'in<br> yıldızı transfer oluyor

Süper Lig'in
yıldızı transfer oluyor

Mensah'ın anlaştığı takımı açıkladılar.

Burası Zeytinburnu

Burası Zeytinburnu

Canını hiçe sayan vatandaş refüjde mangal yaptı...
'Hakkınızı <br>helal edin'

'Hakkınızı
helal edin'

​Beşiktaş'ta taraftarları yıkan ayrılık gelişmesi.
Fenerbahçe'de geri sayım

Fenerbahçe'de geri sayım

​Taraftarların merakla beklediği veda mesajı yayınlandı.

Döverek öldürmüş!

Döverek öldürmüş!

Polisleri görünce ağlayarak düştüğünü söylemişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.