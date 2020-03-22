Gündem MSB Irakta bölücü terör örgütü mensubu PKKlı 5 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB: Irak'ta bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, "Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
MSB: Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor.
MSB: Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
  • "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor."

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist daha teslim oldu
GÜNDEM
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist daha teslim oldu

MSB'den Mehmetçik için video: Türk milletinin gücüyüz
GÜNDEM
MSB'den Mehmetçik için video: Türk milletinin gücüyüz

İspanyada korkunç bilanço

İspanya'da korkunç bilanço

Son 24 saatte koronavirüsten 394 kişi öldü.
65 yaş ve üstü için yeni genelge

65 yaş ve üstü için yeni genelge

​İçişleri Bakanlığı'dan 81 ilin valiliğine istisnai durumlar bildirildi.
Önümüzdeki 6 gün çok önemli

Önümüzdeki 6 gün çok önemli

BM'den koronavirüs tehlikesine karşı Gazze uyarısı.
12 milyon kişiye bulaşan<br>hastalığın aşını bulmuştu

12 milyon kişiye bulaşan
hastalığın aşını bulmuştu

Şirketler koronavirüs aşısı için bugün yine kapısını çalıyor.
'Koronavirüs' sahtekarlığına soruşturma

'Koronavirüs' sahtekarlığına soruşturma

​En hassas dönemde dolandırıcılara aracılık ettiler.
Adliyede<br> korona önlemi

Adliyede
korona önlemi

​Karantinadaki annesini göremediği için güvenlikçileri bıçaklamıştı.
Sadece yüzde 1

Sadece yüzde 1

​İstanbul'da trafik yoğunluğu tarihi değeri gördü.
Ders gibi sözler

Ders gibi sözler

​'Vallahi bu devlet şu an 10 kişi için uçak kaldırıyor.'
Evlerinizden çıkmayın

Evlerinizden çıkmayın

​İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı.
Dedeleri evde tutamıyoruz

Dedeleri evde tutamıyoruz

Ne salgın dinliyorlar, ne yasak!
Salgınla mücadelede başarılılar

Salgınla mücadelede başarılılar

Koronavirüse karşı farklı stratejiler kullanan 3 ülke.
İlk kez açıklıyorum

İlk kez açıklıyorum

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı tek tek duyurdu.
Temmuzda<br> satışları patlatacak

Temmuzda
satışları patlatacak

Koronavirüs nedeniyle talebe yetişemeyebilirler.
Yok artık<br>dedirten görüntü

Yok artık
dedirten görüntü

​'Evde Kal' çağrısına rağmen İstanbul'da sahillere akın sürüyor.
Ülkenin yarısı tehlikede

Ülkenin yarısı tehlikede

​Ukraynalı bilim adamları korkutan uyarıyı yaptı.
En kötüsü<br>henüz gelmedi

En kötüsü
henüz gelmedi

İspanya Başbakanı Sanchez'dan koronavirüs açıklaması.
Lig ne zaman<br>başlayacak?

Lig ne zaman
başlayacak?

​Mehmet Sepil, TFF'ye önerilen tarihi açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.