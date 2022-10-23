Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında açıkladı: Muhafazakar devrimci kime denir?

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MHP lideri Devlet Bahçeli: Bu bir FETÖ yöntemidir, 'yenemiyorsan yıprat' taktiğidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın 1,5 yıldır adaylarının kim olacağını tartıştığını ancak ortada bir aday olmadığını belirterek, "Kılıçdaroğlu meydan okuyor, ancak hala 'adayım' diyemiyor, buna dili varmıyor. Malum belediye başkanlarını Sayın Erdoğan'la devamlı eş tutup ona rakip olarak gösteriyorlar. Bu bir FETÖ yöntemidir, 'yenemiyorsan yıprat' taktiğidir." dedi.