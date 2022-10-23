Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında açıkladı Muhafazakar devrimci kime denir?
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında açıkladı: Muhafazakar devrimci kime denir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nda gençlerle buluştu. Erdoğan gençlerin "Muhafazakar devrimci nasıl olur?" sorusuna, "Özellikle kimlikleri millidir, yerlidir, vatanseverliktir. Muhafazakar devrimcilerin bütünüyle hedefi ülkesini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır" şeklinde cevap verdi.

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Haber Merkezi AA
Muhafazakar devrimci ne demek, muhafazakar devrimci kime denir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Diyarbakır'da gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki konuşmasındaki "Muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum" sözlerini hatırlatan bir genç, "Muhafazakar devrimci ne demek? Muhafazakar devrimci gençler nasıl olur?" sorusunu yöneltti.

  • Bunun üzerine Erdoğan, "Muhafazakar devrimcilerin özellikle kimliği millidir, yerlidir ve vatanseverliktir. Ve muhafazakar devrimcilerin bütünüyle hedefi ülkesini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Onun için Nuri Pakdil'i oku. Ben gençlere tavsiye ediyorum, Nuri Pakdil'i muhakkak okuyun. Çünkü 'En büyük muhafazakar devrimci benim' diyor." ifadesini kullandı.

AA
AA
AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşmasında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan 'Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Onlarla 2023'ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum' ifadelerini kullandı.


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