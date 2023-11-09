Muhalefet ittifak yapacak gibi çalışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK’da yerel seçim çalışmalarını da resmen başlattı. Edinilen bilgilere göre yerel seçimler için daha çok sahada olunması talimatını veren Erdoğan, “Hiçbirimiz, ben dahil buradaki hiç kimsenin kişisel menfaatleri ön planda olmayacaktır. Bizim partimizde böyle bir şey olmaması gerekiyor. Bizim davamız kişisel menfaatlerden ve her şeyden daha üstündür. Seçim startını veriyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜST AKIL YİNE BİR ARAYA GETİRECEK

Toplantıda bazı MKYK üyeleri; teşkilatların kendilerine adaylık için tanıdık isimler verdiğini gündeme getirdi. Bunun üzerine Erdoğan’ın “Bunlara dikkat edilecek. Öyle bir şey söz konusu değil. Zaten sistemimiz de buna uygun değil” yanıtını verdiği öğrenildi. Toplantıda hafta sonu CHP’de yaşanan genel başkanlık değişimi de gündeme geldi. Erdoğan, ekip arkadaşlarına “Muhalefet yine ittifak kuracakmış gibi çalışın. Üst akıl nasıl 6 lideri bir araya getirdiyse bunları da bir araya getirecektir” dediği belirtildi.

MEHMET BEY’E KARIŞMIYORUM

Öte yandan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili bir espri yaptı. Bir MKYK üyesi, narenciyede son 30 yılın en çok hasadının olduğunu ancak maliyetlerin çok yükseldiğini ve destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Erdoğan, “Mehmet Bey nerede? Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum, o kendisi karar veriyor” diyerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e söz verdi. Şimşek de, narenciye konusunda üreticiye uzun yıllardır destek verildiğini ifade ederek, “Yine elimizden geleni yapacağız ama bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı” dediği öğrenildi.







