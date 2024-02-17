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Münih’ten barış mesajı

Dünyanın en önemli dış politika ve güvenlik elitlerini bir araya getiren Münih Güvenlik Konferansı başladı.

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:00 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:24 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hakan Fidan.
Hakan Fidan.

“Diyalog yoluyla barış” başlığıyla toplanan konferans yarın sona erecek. Zirveye 180 ülkeden 50 devlet ve hükümet başkanı ile 85 dışişleri ve savunma bakanı, çok sayıda silah, savunma şirketi ve düşünce kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da konferansta Türkiye’yi temsil ediyor. Bu yıl 60'ıncısı yapılan zirvede Fidan ile Kalın heyetler arası görüşmelerin dışında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Görüşmelerde bölgesel ve küresel konular, terörle mücadele, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, siber ve organize suçlarla mücadele konuları ele alınacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze mesajı verirken, MİT Başkanı Kalın da istihbarat diplomasisi yürütecek.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Fidan, zirvenin ilk görüşmesini Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popsoi ile yaptı. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, görüşmede ekonomik ilişkiler, enerji, eğitim ve savunma sanayii alanlarında işbirliği konuları ele alındı. Ayrıca önümüzdeki dönemde yapılacak üst düzey ziyaretler ve Türkiye’nin Gagavuz Yeri’ne yaptığı katkılar görüşüldü. Fidan ardından AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.



#Diplomasi
#Hakan Fidan
#Politika
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