Münih’ten barış mesajı

“Diyalog yoluyla barış” başlığıyla toplanan konferans yarın sona erecek. Zirveye 180 ülkeden 50 devlet ve hükümet başkanı ile 85 dışişleri ve savunma bakanı, çok sayıda silah, savunma şirketi ve düşünce kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da konferansta Türkiye’yi temsil ediyor. Bu yıl 60'ıncısı yapılan zirvede Fidan ile Kalın heyetler arası görüşmelerin dışında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Görüşmelerde bölgesel ve küresel konular, terörle mücadele, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, siber ve organize suçlarla mücadele konuları ele alınacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze mesajı verirken, MİT Başkanı Kalın da istihbarat diplomasisi yürütecek.