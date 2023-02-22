Muş Alparslan Üniversitesi'nden depremzedeler için yardım çağrısı

Rektör Polat yaptığı açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar liderliğinde üniversitelerde yürütülen yardım çalışmalarının deprem bölgelerindeki üniversiteler ve il kriz merkezleriyle diyalog halinde yürütüldüğünün altını çizdi. Rektör Polat, “Muş Alparslan Üniversitesi olarak depremin ikinci gününden itibaren organize olduk ve gerek ayni gerek nakdi, gerek araç-ekipman gerekse teknik destek kalemleriyle tüm imkânlarımızı bölgeye sevk ettik. Bizzat yahut bilvesile onlarca yardım konvoyunu, yüzlerce personelimizi ve gönüllüyü deprem bölgelerine taşıdık. Sosyal medya hesaplarımızdan takip ettiğiniz üzere üniversitemizi temsilen ben de geçtiğimiz hafta boyunca tüm bölgeyi dolaştım, sahada çalışan ekiplerimizi cesaretlendirdim. Malatya ve Maraş gibi bazı illere iki defa gittim. Üniversite rektörlerimizi ziyaret ederek ihtiyaçlarını sordum, şahsım ve üniversitemiz adına taziyelerimi ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Nurhak ilçemizde çalışan ilimiz mülki ve idari erkânına selam verip “şu zor günlerde yanınızdayız” dedim. Biri hariç, vefat eden tüm öğrencilerimizin ailelerine uğrayıp üniversitemiz adına başsağlığı dileklerimi ilettim. Taziyesine bizzat iştirak edemediğim bir ailemize defaten telefon açtım, acılarını paylaşmaya çalıştım” dedi.

'Yıkılmış şehirler, viraneye dönmüş köyler, altı üstüne gelmiş kasabalar...'

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Rektör Polat, “Televizyonlarda gördüklerimiz, büyük resmin belki onda biridir. Yıkılmış şehirler, viraneye dönmüş köyler, altı üstüne gelmiş kasabalar, tarumar olmuş haneler, parçalanmış aileler ve anasız-babasız kalmış çocuklar, ileride anlayacağımız üzere felaketin sadece görünen yüzüdür. Deprem, ne yazık ki bizim de elimizden 10 öğrencimizi almıştır. Birinci ya da ikinci derecede yakınını kaybeden yüzlerce personelimiz ve öğrencimiz de var. Şahsi tanıklığım odur ki milleti yardıma koşmadıkça dünyadaki hiçbir devlet böyle bir afetin yükünü tek başına taşıyamaz, yaralarını saramaz. Herkesin kişisel yardımlarda bulunduğunu biliyorum; ancak gün, alıştığımız türden katkılarla üstesinden gelemeyeceğimiz kadar büyük sorunlar içermektedir. İki arabamız varsa birini satmayı, 12 maaştan hiç olmazsa birini infak etmeyi göze almamız gereken günlerdeyiz. Sorun içinden çıkılamaz hale gelmesin, komşumuzu yakan ateş bizim de hanelerimizi sarmasın, merhametimize emanet edilen canlar sahipsiz kalıp solmasın diye herkesin elini taşın altına koyması gereken günlerdeyiz” dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat

'Üniversite çatısı altında Afet Koordinasyon Kurulu birimi oluşturuldu'





Bölgede sadece gönüllülük esasına dayalı yardım faaliyetlerinde bulunmadıklarını, aynı zamanda 29 kişilik akademik-idari-teknik personel eşliğinde bina hasar tespiti yaptıklarını, bilirkişi desteği verdiklerini ve deprem konusunda bölgenin en kapsamlı inşaat analiz ekipmanlarına sahip laboratuvarında teknik raporlar da hazırladıklarını vurgulayan Rektör Polat, deprem bölgesinde yerleşen bir il olarak deprem risk analizleri yapmak amacıyla beş yıl önce güçlendirmeye başladıkları laboratuvarların öneminin bugün çok daha iyi anlaşıldığını, Muş Alparslan Üniversitesi’nin bundan sonra da afetler konusunda öne çıkan çalışmalara imza atmayı çok istediğini ifade etti. Daha öncekilerde olduğu gibi son depremlerin de ardından afet bölgelerine hareket eden çalışanları ile Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de önemli çalışmalara imza attığı Muş Alparslan Üniversitesi, yerleşkelerine gelen depremzedeleri de konukevinde ve diğer kapalı alanlarda geçici süreliğine misafir etti. Rektör Polat, akademik anlamda afetlere karşı hazırlık anlamında afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklara dair çalışmaları organize etmek amacıyla üniversite çatısı altında Afet Koordinasyon Kurulu adıyla yeni bir birim de oluşturduklarını, bu birimin hafta başından itibaren depremlere hazırlık konusunda çalışmalara başladığını hatırlattı.





Rektör Polat tüm personelini yardım seferberliğine katılmaya çağırdı

Depremin ilk günlerinden itibaren kendisi de bölgedeki tüm illeri dolaşan, üniversitenin doğrudan yahut paydaş olarak yardımda bulunduğu organizasyonları yerinde inceleyip bizzat kendisi de yardım çalışmalarına katılan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Polat, üniversite olarak depremzedeler için yardım seferberliği başlattığını ifade ederek şunları dile getirdi: “Hep birlikte hareket etmezsek hep birlikte kaybedeceğimiz bir mücadelenin hazırlık aşamasındayız. Kanamaya devam etmesini istemediğimiz yaraların tez elden iyileşmesi için canla başla çalışmak zorunda olduğumuz bir ölüm-kalım mücadelesindeyiz. Rektör yardımcılarımla dekanlarımın, müdürlerimle bölüm/program başkanlarımın ve akademik personelimin, genel sekreterimle yardımcılarının, daire başkanlarımla şube müdürlerimin, sekreterlerimle şeflerimin, mühendislerimle teknikerlerimin ve teknisyenlerimin, güvenlik personelimle hizmetlilerimin; özetle tüm personelimin bu seferberlik yolunda gereken alicenaplığı göstereceklerine yürekten inanıyorum. Örnek olması açısından bugüne kadar yaptıklarıma ilaveten bir maaşımı afetzedelere bağışlayacağımı ifade etmek istiyorum“ dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat





Depremin ülkenin sadece bir bölgesini değil, tamamını etkileyen sonuçları olduğunu, buna bağlı olarak depremle mücadele ve depremin geride bıraktığı yıkıma karşı ancak topyekûn bir mücadeleyle başarılı olunacağına dikkat çeken Rektör Polat, zor günlerde yardımlaşmanın bir gereği olarak personelinden fedakârlık beklediğini şu sözlerle dile getirdi: “Akademik yöneticilerimizden en az bir çıplak maaşını, idari birim amirlerimizden maaşlarının en az yarısını, kalan tüm personelimizden bir ayda ellerine geçen tüm devlet ödemelerinin en az %10’unu -ve tabii ki gönüllerinden koparsa daha fazlasını- vermelerini bekliyor, istiyorum. Birim amirlerimiz komisyon marifetiyle ve tutanak eşliğinde yardımlarınızı bir hesapta toplayacak, biriken meblağ yine tutanak eşliğinde rektörlüğümüzce AFAD hesabına aktarılacaktır. Sürecin şeffaf yürütülmesi açısından listeler personelimizle paylaşılacaktır. Seferberlik çağrısına cevap veren personelimize ömür boyu şerefle sergileyecekleri, bugüne özel tasarlanan bir takdirname takdim edilecektir. Unutmayalım ki böyle bir cömertlik ve kahramanlık imkânını tarih insana her zaman vermez. Evlatlarımıza övünçle miras bırakacağımız bu asil kampanyada ismimizin bulunması fırsatını kaçırmayın; şanınıza yakışanı yapın.”











