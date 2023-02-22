Muş Alparslan Üniversitesi'nden depremzedeler için yardım çağrısı

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Muş Alparslan Üniversitesi
Bölgede sadece gönüllülük esasına dayalı yardım faaliyetlerinde bulunmadıklarını, aynı zamanda 29 kişilik akademik-idari-teknik personel eşliğinde bina hasar tespiti yaptıklarını, bilirkişi desteği verdiklerini ve deprem konusunda bölgenin en kapsamlı inşaat analiz ekipmanlarına sahip laboratuvarında teknik raporlar da hazırladıklarını vurgulayan Rektör Polat, deprem bölgesinde yerleşen bir il olarak deprem risk analizleri yapmak amacıyla beş yıl önce güçlendirmeye başladıkları laboratuvarların öneminin bugün çok daha iyi anlaşıldığını, Muş Alparslan Üniversitesi’nin bundan sonra da afetler konusunda öne çıkan çalışmalara imza atmayı çok istediğini ifade etti. Daha öncekilerde olduğu gibi son depremlerin de ardından afet bölgelerine hareket eden çalışanları ile Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de önemli çalışmalara imza attığı Muş Alparslan Üniversitesi, yerleşkelerine gelen depremzedeleri de konukevinde ve diğer kapalı alanlarda geçici süreliğine misafir etti. Rektör Polat, akademik anlamda afetlere karşı hazırlık anlamında afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklara dair çalışmaları organize etmek amacıyla üniversite çatısı altında Afet Koordinasyon Kurulu adıyla yeni bir birim de oluşturduklarını, bu birimin hafta başından itibaren depremlere hazırlık konusunda çalışmalara başladığını hatırlattı.
Depremin ilk günlerinden itibaren kendisi de bölgedeki tüm illeri dolaşan, üniversitenin doğrudan yahut paydaş olarak yardımda bulunduğu organizasyonları yerinde inceleyip bizzat kendisi de yardım çalışmalarına katılan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Polat, üniversite olarak depremzedeler için yardım seferberliği başlattığını ifade ederek şunları dile getirdi: “Hep birlikte hareket etmezsek hep birlikte kaybedeceğimiz bir mücadelenin hazırlık aşamasındayız. Kanamaya devam etmesini istemediğimiz yaraların tez elden iyileşmesi için canla başla çalışmak zorunda olduğumuz bir ölüm-kalım mücadelesindeyiz. Rektör yardımcılarımla dekanlarımın, müdürlerimle bölüm/program başkanlarımın ve akademik personelimin, genel sekreterimle yardımcılarının, daire başkanlarımla şube müdürlerimin, sekreterlerimle şeflerimin, mühendislerimle teknikerlerimin ve teknisyenlerimin, güvenlik personelimle hizmetlilerimin; özetle tüm personelimin bu seferberlik yolunda gereken alicenaplığı göstereceklerine yürekten inanıyorum. Örnek olması açısından bugüne kadar yaptıklarıma ilaveten bir maaşımı afetzedelere bağışlayacağımı ifade etmek istiyorum“ dedi.
Depremin ülkenin sadece bir bölgesini değil, tamamını etkileyen sonuçları olduğunu, buna bağlı olarak depremle mücadele ve depremin geride bıraktığı yıkıma karşı ancak topyekûn bir mücadeleyle başarılı olunacağına dikkat çeken Rektör Polat, zor günlerde yardımlaşmanın bir gereği olarak personelinden fedakârlık beklediğini şu sözlerle dile getirdi: “Akademik yöneticilerimizden en az bir çıplak maaşını, idari birim amirlerimizden maaşlarının en az yarısını, kalan tüm personelimizden bir ayda ellerine geçen tüm devlet ödemelerinin en az %10’unu -ve tabii ki gönüllerinden koparsa daha fazlasını- vermelerini bekliyor, istiyorum. Birim amirlerimiz komisyon marifetiyle ve tutanak eşliğinde yardımlarınızı bir hesapta toplayacak, biriken meblağ yine tutanak eşliğinde rektörlüğümüzce AFAD hesabına aktarılacaktır. Sürecin şeffaf yürütülmesi açısından listeler personelimizle paylaşılacaktır. Seferberlik çağrısına cevap veren personelimize ömür boyu şerefle sergileyecekleri, bugüne özel tasarlanan bir takdirname takdim edilecektir. Unutmayalım ki böyle bir cömertlik ve kahramanlık imkânını tarih insana her zaman vermez. Evlatlarımıza övünçle miras bırakacağımız bu asil kampanyada ismimizin bulunması fırsatını kaçırmayın; şanınıza yakışanı yapın.”