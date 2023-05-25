Muş’ta 600 ton bal üretimi hedefi

Türkiye’nin dört bir yanından Muş’a gelen arıcılar, ilkbahar ve yaz mevsimini burada geçiriyor. Yağışların istenilen seviyede olması bal üreticilerini sevindirirken, çayır ve mera alanlarının yanı sıra yabani otlar, kendine has florası ile yonca ve korunga gibi ürünlerin yetiştirilmesinden dolayı ovada çiçeklenme dönemi uzun sürüyor. Muş Ovası’na gelen gezgin arıcılar, yaklaşık 100 bin kovandan yaklaşık 600 ton bal üretimi yapmayı hedefliyor. Arıcı Abdullah Saysal, “Yağışların iyi olması nedeniyle bu sene bal üretiminde beklentimiz fazla. Hedefimiz her kovandan 40-45 kilo bal elde etmektir” dedi.