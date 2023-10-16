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Muş’ta aç kalan ayılar arı kovanlarını parçaladı

Muş'ta sonbaharın gelmesiyle beraber aç kalan ayılar yerleşim yerlerine inmeye başladı. Arı kovanlarını parçalayan ayılar maddi hasara neden oldu.

00:56 . 16/10/2023 Pazartesi
IHA
Yaklaşık olarak 100 bin TL zararın olduğu belirtildi.

Yaklaşık olarak 100 bin TL zararın olduğu belirtildi.

Muş merkeze bağlı Yamaç Köyü’nde yaşayan Semih Akman isimli vatandaşın bahçesine giren ayılar, 26 arı kovanını parçaladı.


Muş Merkez bağlı Yamaç Köyü’ne inen ayılar arı kovanlarını parçaladı. 1993 yılında terör olaylarından dolayı boşaltılan Yamaç Köyü’ne, güven ve huzur ortamının sağlanması ile birlikte vatandaşlar geri dönmeye başladı. Köyüne yerleşerek arıcılık yapmaya başlayan Akman, sabah arılarına bakmaya gidince gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Arı kovanlarının parçalandığını ve arıların çevreye yayıldığını gören Akman, durumu köyde yaşayan diğer akrabalarına haber verdi.


Tüm birikimiyle arı kovanı alıp yıllar sonra köye yerleşen Akman, 100 bin TL zarara uğradığını ifade ederek, “Üç yıldır tüm köyde arıcılık yapıyorum. Sabah arılarıma bakmaya giderken kovanlarımı parçalanmış halde gördüm. Bu durum karşısında ne yapacağımı şaşırdım. Daha sonra köyde yaşayan akrabalarıma haber verdim. Ayıların kovanları parçalandığını anladık. Ayıların saldırısının ardından kovanda bulunan arılarımız çevreye dağıldı. Yaklaşık olarak 100 bin TL zararım var.” dedi.


#Muş
#kovan
#ayı
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