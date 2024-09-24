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Muş'ta evden çıktıktan sonra kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

Muş'ta evden çıktıktan sonra kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

20:1524/09/2024, Salı
AA
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Muş'ta kaybolan gencin cansız bedeni barajda bulundu.
Muş'ta kaybolan gencin cansız bedeni barajda bulundu.

Muş'ta evinden iki gün önce çıkan 16 yaşındaki Bedirhan Bingöl'den acı haber geldi. Dalgıç polislerin yaptığı çalışmalar sonucu Bingöl'ün cansız bedeni Alparslan-1 Barajı'ndan çıkarıldı. Olay yerine gelen Bingöl'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Muş'ta 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisinin cansız bedeni Alparslan-1 Barajı'nda bulundu.

Merkeze bağlı Elçiler köyündeki evinden 2 gün önce çıkan 16 yaşındaki Bedirhan Bingöl'den haber alamayan ailesi, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Montu bulununca çalışmalar baraj etrafından yoğunlaştırıldı

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, Elçiler köyü ve çevresinde arama başlattı.

Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'ün montuna rastlayan ekipler, bunun üzerine çalışmalarını baraj çevresinde yoğunlaştırdı.

Kente yönlendirilen dalgıç polisler, 1 saatlik çalışma sonucu Bingöl'ün cansız bedenini sudan çıkardı.

Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Bingöl'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Bingöl'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir de incelemelerde bulundu.

Bingöl'ün son görüntüsü, pazar günü saat 16.28'de Bostankent Köyü Ortaokulunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.



#Muş
#Alparslan-1 Barajı
#Lise
#Öğrenci

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