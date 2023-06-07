Muş'ta evlat nöbetindeki anne: HDP'den çocuklarımızı istiyoruz

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.
HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.
Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına, teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı. Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.
"Bu Türk-Kürt davası değil sizi kandırıyorlar"
Ayten Koçhan da 8 yıldır evladından haber alamadığını dile getirdi. Çocuklarına kavuşmak için Muş'ta 101 haftadır eylem yaptıklarını söyleyen Koçhan, şunları ifade etti: