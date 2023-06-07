Muş'ta evlat nöbetindeki anne: HDP'den çocuklarımızı istiyoruz

"Yolunuz yol değil, artık yeter, anneler-babalar ağlamasın, dayanamıyoruz. Bu Türk-Kürt davası değil. Sizi kandırıyorlar. Onların çocukları Avrupa'da okullarda okuyor, siz ise dağların başındasınız. PKK'dan, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Evladı dağda olan bütün annelere sesleniyorum, korkmasınlar, gelip bize destek versinler. Çocuklarımıza sesleniyorum, yolları yol değil, gelip teslim olsunlar"