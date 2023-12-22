Muş'ta lapa lapa kar kartpostallık manzaralar çıkardı.

Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan lapa lapa kar yağışı kısa süre içerisinde kent merkezini beyaza bürürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.
Sabah kar yağışı ile uyandıklarını söyleyen vatandaşlardan Maşide Sayılgan, karın Muş'a yakıştığını belirterek, “Beklediğimiz kar geç olsa da geldi. Güzel bir güne uyandık, sabah lapa lapa kar yağdı. Kar memleketimize çok yakışıyor.
Biz Muşlular olarak kara alışığız. Tabi kar bazıları için çile oluyor. Özellikle saçak altından yürümemeye dikkat edelim. Sürücülerde trafikte buzlanmaya karşı dikkat etsin” dedi.