Muş'ta lapa lapa kar kartpostallık manzaralar çıkardı.

Türkiye’de kasım ayı itibarıyla kış soğuğu başladı. Yağışlı havalar etkisini artırırken soğuk da kendisini göstermeye başladı. Rekor sıcaklıkların ve yağışsız geçen kurak yaz ayının geride kalmasıyla beraber barajlardaki su seviyesi de azaldı. Barajların en büyük su kaynağı ise bilindiği üzere kar yağışları oluyor. Peki, yılın ilk karı zaman kar yağacak? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. İşte yılın ilk karı için verilen kar yağışı tarihi!