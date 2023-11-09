Muş’ta PKK'ya yönelik operasyonda obüs mühimmatı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 ayda terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon verilerini açıkladı. PKK’ya yönelik 3 bin 54’ü şehir, 16 bin 702’si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldığını belirten Yerlikaya, bu operasyonlarda 721 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, 126 terör eylemi girişiminin güvenlik güçlerince engellendiğini vurguladı.