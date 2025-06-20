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Muş'ta yuvadan düşen leylek yavrusu tedaviye alındı

Muş'ta yuvadan düşen leylek yavrusu tedaviye alındı

15:4420/06/2025, Cuma
AA
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Koruma altına alınan leylek, tedavisinin ardından yuvaya bırakılacak.
Koruma altına alınan leylek, tedavisinin ardından yuvaya bırakılacak.

Muş'ta elektrik direğindeki yuvadan düşen leylek yavrusu tedavi altına alındı.

Muş'a 45 kilometre uzaklıktaki Yelalan köyünde leylek yavrusunun yuvadan düştüğünü gören Mehmet Tahir Sevim, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine köye giden ekipler, bitkin haldeki leylek yavrusunu alarak müdürlüğe getirdi.

Koruma altına alınan leylek, tedavisinin ardından yuvaya bırakılacak.

Ekiplere teşekkür eden Sevim, "Çocukları okula götürürken fark ettim. Uçmadığı için ekiplere haber verdik. Ekipler hemen geldi. Daha yavru olduğu için ayakta duramıyor." dedi.



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