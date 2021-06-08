Nişantaşı’nda parkta oturan başörtülü kadınlara “Burada sizin gibileri istemiyoruz” tacizi ve yumruklu saldırı

Alçak saldırı, dün Nişantaşı'ndaki Mıstık Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, öğretim görevlisi Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı parkta oturup sohbet ederken, yine parkta arkadaşlarıyla oturan Eray Ç. isimli şahsın önce bakışları daha sonra ise 'başörtüleri nedeniyle' hakaret dolu sözlü tacizine maruz kaldı.

"GAZİOSMANPAŞA'YA GİDİN"

Eray Ç. daha sonra genç kızların yanına gelerek "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun" diyerek nefret söylemlerinde bulundu.

Neye uğradığını şaşıran genç kızlar, şahsa "Rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin" diyerek tepki gösterdi.

ARD ARDA YUMRUK ATTI

Bunun üzerine Eray Ç. sözlü saldırılarını fiziksel boyuta taşıdı ve elindeki termos ve enerji içeceği şişesiyle Neşe Nur Akkaya'ya vurdu, ard arda yumruk attı. Akkaya aldığı darbelerle yere yığıldı.

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DARP RAPORU ALDI

Saldırıya parktaki diğer vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Neşe Nur Akkaya darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.

Mağdur Neşe Nur Akkaya'nın bir hafta işe gidemeyeceği öğrenildi.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Eray Ç. ifadesinde Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığını ve nefret söylerimde bulunduğunu itiraf etti. Saldırganın arkadaşları ve diğer görgü tanıkları da yumruklu saldırıya şahit olduklarını ifadelerinde beyan etti.

Eray Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"BU FAŞİST TUTUKLANSIN!"

Alçak saldırıyı Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi Akif Akkaya sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Akif Akkaya "Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?" diyerek saldırganın tutuklanması için çağrıda bulundu.

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TEPKİ YAĞDI

Ayrıca bir çok sosyal medya kullanıcısı da #ErayÇakınTutuklansın ve #SaldırganErayÇakın hastagleri altında faşist saldırıya tepki gösterdi.

Dün başımıza gelen olayı sizlere kısaca bahsetmek istiyorum.



Ablam ve arkadaşı Nişantaşı mıstık parkında oturuyorlarken arkasında oturan bir kişi ablama önce sözlü tacizde bulunuyor.#ErayÇakınTutuklansın#SaldırganErayÇakın — Akif Akkaya (@makifakkaya) June 7, 2021

GÜNDEM İstanbul Karaköy'de başörtülü kadına saldıran provokatör tutuklandı

FOTOĞRAF 5 İstanbul’da yaşayan ancak akraba ziyareti için Edirne’ye gelen 24 yaşındaki Gülsüm Ş., gittiği market alışverişinden dönerken aynı binada bulunan Raşit Özdemir’in sözlü saldırısına uğradı. Evinin balkonunda bir yandan rakı içtiği bir diğer yandan da genç kadına küfürler savurduğu iddia edilen Özdemir hakkında genç kadın ve Edirne’de bulunan akrabaları Edirne Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek suç duyurusunda bulundu. Ablasının yanına 1 haftalığına ziyarete geldiğini dile getiren Gülsüm Ş., Markete ekmek almaya gitmiştim. Dönüşümde balkondan birisinin bir şeyler söylediğini fark ettim ancak üzerime alınmadım. Daha sonra tekrar edince 'buyurun beyefendi, bana mı söylüyorsunuz' dedim. O da 'evet size söylüyorum' diyerek tüm başörtülüler üzerine bela okudu. Olay sonrası Raşit Ö. hakkında şikayetçi olduklarını ifade eden Gülsüm Ş., Sonrasında gittik ve tüm türbanlı kardeşlerim adına kendisinden şikayetçi olduk, peşini de bırakmayacağız. Daha önce de Edirne'ye geliyordum ve herkes çok saygılıydı, ilk defa böyle bir şey yaşadım. Bu gerçekten çok üzücü bir olay. Sadece şahsım adına da değil. Birçok kapalı kardeşim adına da böyle bir yaşayınca insan üzerinde sorumluluk hissediyor. Çünkü birçok kişinin günahı alınmış oluyor ve dokunuyor insana. Yani gerçekten çok üzücü bir durum. Ama kardeşlerime tavsiyemdir, herkes bu durumlarda hakkını arasın. Çünkü bu şekilde kimse bizi bastıramaz, herkesin herkese saygısı olmak zorunda diye konuştu. Gülsüm Ş.'nin avukatı Tarık Hatipler de yaşanan olayın çok üzücü olduğunu dile getirdi. Hatipler, Böyle şeyler yaşamak bizi çok fazla üzen bir hadise haline geldi. Beyefendi balkonda içkisini içerken, 'siz benim özgürlüğümü kısıtlayamazsınız' diyerek veryansın ve hakaret ifadeleri kullanıyor. Gereken hukuki süreç sürüyor. Beyefendinin ifadesini aldılar, gözaltında kaldı. Suçun unsuru bakımından tutuklanacak bir durum olmadığının farkındayız. Fakat, soruşturma devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gerekli işlemler yapılacak diye tahmin ediyoruz. Adaletin sağlanacağına inanıyoruz şeklinde konuştu. Alkollü şahıstan başörtülü kadına çirkin saldırı Alkollü şahıstan başörtülü kadına çirkin saldırı: Başörtüsü bana batıyor, bunları görmek istemiyorum İstanbul'dan akraba ziyaretine Edirne'ye gelen Gülsüm Ş. (24), iddiaya göre market alışverişi dönüşü aynı sitede oturan Raşit Ö., "Bunları görmek istemiyorum, başörtüsü bana batıyor" diyerek sözlü saldırıda bulundu. Gülsüm Ş. olay sonrası Raşit Ö.'den şikayetçi oldu. BiP'te paylaş

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