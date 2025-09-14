Yeni Şafak
Okullara ilk yardım rehberi

Yeni eğitim yılı için harekete geçen Türk Kızılayı, çocuklar için acil müdahale eğitimleri hazırladı.

Uygulama videolarında olası kazalara karşı öğrenci, öğretmen ve okul personeline yönelik ilk yardımın nasıl yapılması gerektiği adım adım anlatıldı. Kızılay Acil Sağlık Yardımları Müdürü ve İlk Yardım Eğitmeni Elif Taşkın Aytekin’in anlatımıyla hazırlanan videolarda, bayılma, burun kanaması, yaralanma, kırık ve tıkanma gibi sık karşılaşılan durumlara yönelik ilk yardım uygulamaları örneklerle aktarıldı. Okullarda sıkça karşılaşılan tıkanma durumlarına karşı 'Heimlich Manevrası' anlatıldı.



#sağlık
#eğitim
#ilk yardım
