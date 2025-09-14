Okullara ilk yardım rehberi

Uygulama videolarında olası kazalara karşı öğrenci, öğretmen ve okul personeline yönelik ilk yardımın nasıl yapılması gerektiği adım adım anlatıldı. Kızılay Acil Sağlık Yardımları Müdürü ve İlk Yardım Eğitmeni Elif Taşkın Aytekin’in anlatımıyla hazırlanan videolarda, bayılma, burun kanaması, yaralanma, kırık ve tıkanma gibi sık karşılaşılan durumlara yönelik ilk yardım uygulamaları örneklerle aktarıldı. Okullarda sıkça karşılaşılan tıkanma durumlarına karşı 'Heimlich Manevrası' anlatıldı.