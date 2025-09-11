Çikolata kistleri kadınlarda kısırlığa yol açıyor

Çoğu kadının adını bile bilmediği bir hastalık olan endometriozis, halk arasında “çikolata kisti” olarak biliniyor. Bu yaygın rahatsızlık, kronik pelvik ağrıdan kısırlığa kadar pek çok ciddi soruna yol açıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Ekin, tanının yıllarca gecikebildiğini ve bu sürecin kadınların hayatını zorlaştırdığını söyledi. Prof. Dr. Ekin, hastalığın kronik ağrı, kısırlık ve yaşam kalitesinde düşüşe yol açabileceğini belirtti.





TANI ORTALAMA 25-35 YAŞ ARASINDA KONULUYOR

Çikolata kistinin, rahim iç tabakasındaki dokunun karın boşluğu ve pelvik organlara yerleşmesiyle geliştiğini belirterek Prof. Dr. Murat Ekin, “Endometriozis toplumda sık görülen bir hastalıktır ancak farkındalığı azdır. Kadınların yüzde 5 ile 10’unda, hamile kalamayan kadınların yüzde 5 ile 20’sinde ve kronik pelvik ağrı yaşayan kadınların yüzde 40 ile 50’sinde rastlanır. Çoğunlukla 25 ile 35 yaş arasında tanı konulmaktadır” dedi.





TANIDA YILLARCA GECİKME YAŞANABİLİYOR

Endometriyozisin tanısının bazen yıllar sürebildiğini vurgulayan Prof. Ekin, “Tanıda gecikme 7 yıla kadar uzayabilmektedir. Özellikle rahmin kas tabakasına yayılan adenomyozis olgularında ağrının yanı sıra adet kanamalarında uzama ön plandadır. Cinsel ilişki sonrası ağrı, mesane ve bağırsak tutulumu sonucu idrarda veya dışkıda kanama da sık görülen bulgular arasında yer alır” diye konuştu.





KISIRLIK RİSKİNİ ARTIRIYOR