Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ölen koyunları için hüngür hüngür ağladı 18 kişilik ailemizin tek geçim kaynağıydı
HAKKÂRİ

Ölen koyunları için hüngür hüngür ağladı: 18 kişilik ailemizin tek geçim kaynağıydı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde yaşayan Guli Fırat'ın 60 koyunundan 30'u öldü. Fırat, koyunlarını kaybettiği için gözyaşı dökerek, "18 nüfuslu ailemizin tek geçim kaynağı bu koyunlardı. Evlatlarım gibi bakıyordum. Hepsi öldü. Şimdi ne yapacağız" dedi. İlçe tarım müdürlüğü ekipleri ise köye gelerek hayvanların ölüm nedenini araştırmaya başladı.

Haber Merkezi DHA
Guli Fırat
Guli Fırat

İran sınırında bulunan Esendere beldesinin Güldağı köyünde yaşanan Guli Fırat'ın 60 koyunundan 30'u öldü. Toplu küçükbaş hayvan ölümleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye giden veteriner ekipler, küçükbaş hayvanların ölüm nedenlerini araştırırken, şu ana kadar Fırat ailesine ait 30 küçükbaş hayvanın öldüğü tespit edildi. Ölen koyunlar, köylüler tarafından at ve katırlarla taşınarak, gömüldü.

DHA
Telef olan koyunlardan...

ÖLEN KOYUNLARI İÇİN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

  • Ölen koyunların sahibi Guli Fırat, koyunları için hüngür hüngür ağladı. Yetkililerden yardım bekleyen Fırat, "18 kişilik ailemin tek geçim kaynağı bu hayvanlardı. Onlar da öldü. Şimdi nasıl geçineceğiz. Koyunlarımızı evlatlarım gibi seviyordum. 60 koyunuz vardı, 30'u öldü" diye feryat etti.

Annesine yardım için yaylaya gelen 6 yaşındaki Nursena Fırat ise, "Babam, koyunların sütü ve yoğurdunu satarak geçimimizi sağlıyordu. Koyunlarımızın yarısı öldü. Çok üzüldük" dedi.

DHA

DHA
Telef olan koyunlar katırlarla taşındı.

DHA

Abone Ol Google News
Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

​İsimleri ifşa edince sahte raporla hastaneye kapattılar!
Bir projeyi daha sahiplendi

Bir projeyi daha sahiplendi

​İmamoğlu'nun yaptığı algı çürüdü.
Avrupanın son 24 saati

Avrupa'nın
son 24 saati

​İşte ülke ülke son durum.
428 yerde kaldırıldı

428 yerde kaldırıldı

​Bakanlık, detaylı bir açıklama yaptı.
Azalmaya <br>devam ediyor

Azalmaya
devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Dink Vakfı'na <br>tehdide tutuklama

Dink Vakfı'na
tehdide tutuklama

​Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi.
Kuyuönü Hes Projesi

Kuyuönü Hes Projesi

​10 Bin Hanenin Enerji İhtiyacını Karşılayacak
Tütüne karşı <br>gençlerle mücadele

Tütüne karşı
gençlerle mücadele

Erdoğan, tütüne hayır gününde konuştu.

Gizli mektuplar açılacak

Gizli mektuplar açılacak

Yasal mücadele milyonlarca dolara mal oldu.
Dev proje açıldı

Dev proje açıldı

Sultan 2. Abdülhamit yaptırmıştı, yeniden şifa dağıtacak.
ABD yangın yeri!

ABD yangın yeri!

​Protestolar kontrolden çıktı.
İslam'ın iki düşmanı<br>cehalet ve bilgisizlik<br>

İslam'ın iki düşmanı
cehalet ve bilgisizlik

​Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan dünü ve bugünü değerlendirdi.
İstanbul için 3 günlük uyarı

İstanbul için 3 günlük uyarı

​Meteoroloji'den tüm yurdu etkileyecek yeni tahmin.
Joker gerçek oldu!

Joker gerçek oldu!

​Bu görüntüler akıllara o sahneyi getirdi.
Şehidin eşi<br> yürekleri dağladı

Şehidin eşi
yürekleri dağladı

​'Helalleşemedik bile, kızım için sabrediyorum.'
Polis arabası göstericileri ezdi

Polis arabası göstericileri ezdi

​ABD'den şok eden şiddet görüntüleri.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.