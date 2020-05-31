Ölen koyunları için hüngür hüngür ağladı: 18 kişilik ailemizin tek geçim kaynağıydı

İran sınırında bulunan Esendere beldesinin Güldağı köyünde yaşanan Guli Fırat'ın 60 koyunundan 30'u öldü. Toplu küçükbaş hayvan ölümleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye giden veteriner ekipler, küçükbaş hayvanların ölüm nedenlerini araştırırken, şu ana kadar Fırat ailesine ait 30 küçükbaş hayvanın öldüğü tespit edildi. Ölen koyunlar, köylüler tarafından at ve katırlarla taşınarak, gömüldü.

DHA Telef olan koyunlardan...

ÖLEN KOYUNLARI İÇİN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Ölen koyunların sahibi Guli Fırat, koyunları için hüngür hüngür ağladı. Yetkililerden yardım bekleyen Fırat, "18 kişilik ailemin tek geçim kaynağı bu hayvanlardı. Onlar da öldü. Şimdi nasıl geçineceğiz. Koyunlarımızı evlatlarım gibi seviyordum. 60 koyunuz vardı, 30'u öldü" diye feryat etti.

Annesine yardım için yaylaya gelen 6 yaşındaki Nursena Fırat ise, "Babam, koyunların sütü ve yoğurdunu satarak geçimimizi sağlıyordu. Koyunlarımızın yarısı öldü. Çok üzüldük" dedi.

DHA

DHA Telef olan koyunlar katırlarla taşındı.