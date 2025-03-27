Ölüm virajı olarak biliniyordu: Tır sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesi Burunköy Mahallesi sınırlarında 'Ölüm virajı' olarak bilinen mevkiide meydana gelen olayda Alparslan Selçuk (53) yönetimindeki SA 790 yabancı plakalı tır, virajı alamayarak tepelik alana çarparak devrildi. Ön camdan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekici ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla camdan fırlayan araç ile tepelik alan arasında hayatını kaybeden Selçuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan inceleme sonrasında cenaze Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.