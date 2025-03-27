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Ölüm virajı olarak biliniyordu: Tır sürücüsü hayatını kaybetti

Ölüm virajı olarak biliniyordu: Tır sürücüsü hayatını kaybetti

08:1127/03/2025, Perşembe
IHA
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Feci kazada tır sürücüsü maalesef kurtarılamadı.
Feci kazada tır sürücüsü maalesef kurtarılamadı.

Mersin'in Mut ilçesinde 'ölüm virajı' olarak bilinen bölgede bu kez yabancı plakalı bir tırın kaza yaparak hurdaya dönmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.


Mersin'in Mut ilçesi Burunköy Mahallesi sınırlarında 'Ölüm virajı' olarak bilinen mevkiide meydana gelen olayda Alparslan Selçuk (53) yönetimindeki SA 790 yabancı plakalı tır, virajı alamayarak tepelik alana çarparak devrildi. Ön camdan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekici ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla camdan fırlayan araç ile tepelik alan arasında hayatını kaybeden Selçuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan inceleme sonrasında cenaze Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Virajın olduğu bölgede her yıl ölümlü ve yaralanmalı kazalar yaşandığı belirtildi.





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