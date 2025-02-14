Önceliğimiz GÖKHAN

Yunanistan’ın Fransa’dan satılmasına karşı çıktığı Meteor füzelerine muadil Türkiye’nin önceliği yerli ve milli yapım GÖKHAN füzesi olacak. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk bilgilendirmede bulundu. Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Fransa’dan almayı planladığı Meteor füzelerine dair bilgi verildi. Kaynaklar, Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında uzun menzilli Meteor füzelerinin envantere katılmasının planlandığını duyurdu. Yetkililer, Türkiye’nin önceliğinin yerli ve milli savunma sanayii olduğuna dikkat çekerek, yerli üretim GÖKHAN hava-hava füzesinin de çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bakanlık, GÖKHAN füzesi envantere girene kadar Meteor füzelerinin tedarik sürecinin sorunsuz devam ettiğini vurguladı.





NATO TATBİKATLARINDA YUNAN GERGİNLİĞİ

NATO’nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerini denemek amacıyla Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’da eş zamanlı gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 tatbikatında, Yunanistan’ın Türkiye’nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Bakanlık kaynakları, tatbikatın planlama dokümanında uluslararası hukuka uygun olmayan ve Türkiye’nin çıkarlarına aykırı unsurlar tespit edildiğini açıkladı. Bunun üzerine Türkiye, NATO nezdinde en üst seviyede girişimlerde bulunarak dokümanın düzeltilmesi çalışmalarına başladığı bildirildi.





AFRİN’DE KONTROL YENİ YÖNETİMDE

Suriye’de yeni yönetimin, Afrin’de kontrolü daha önce elinde bulunduran Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) devraldığına yönelik haberler konusunda ise kaynaklar, Suriye’de yeni yönetimin ülke üzerindeki egemenliğini eksiksiz olarak sağlamasının önemli olduğunu belirtti.Kaynaklar, Türkiye’nin bu süreçte Suriyeli kardeşlerine destek vermeye devam ettiğini vurguladı.





Proje tam gaz devam ediyor

“Millî Ramjet Motorlu Hava-Hava Füzesi (Gökhan) Geliştirilmesi Projesi” Milli Savunma Bakanlığı ile TÜBİTAK SAGE arasında 21 Mayıs 2021’de imzalanan sözleşmeyle geliştirilemeye başlandı. Gökhan projenin başarılı bir şekilde devam ettiği öğrenildi. Ramjet motor ile çok yüksek hızlarda hedefe angaje olması hedeflenen Gökhan füzesinin, Meteor füzesine yerli bir alternatif olacak. Proje yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştiriliyor.



