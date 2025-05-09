Otobüsün bagajında çöp kovasında taşınıyordu: 100 kilo midyeye el konuldu

Midyelerin, hiçbir hijyen kuralına uyulmadan, soğuk zincirden yoksun bir şekilde ve çöp kovalarında taşınması halk sağlığı açısından büyük risk oluşturması nedeniyle el konuldu.

Olay yerine çağrılan Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ürünleri incelemek ve gerekli işlemleri başlatmak üzere teslim aldı.