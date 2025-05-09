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Otobüsün bagajında çöp kovasında taşınıyordu: 100 kilo midyeye el konuldu

Otobüsün bagajında çöp kovasında taşınıyordu: 100 kilo midyeye el konuldu

21:479/05/2025, Cuma
IHA
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Otobüsün bagajında çöp kovasında taşınan 100 kilo midyeye el konuldu.
Otobüsün bagajında çöp kovasında taşınan 100 kilo midyeye el konuldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde sağlıksız şartlarda taşınan 100 kilogram midyeye el konuldu. Yetkililer, bu şekilde taşınan midyelerin ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini belirterek, olayın halk sağlığı denetimleri açısından büyük bir tehlike arz ettiğini vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine yaptıkları denetimde
, bir otobüsün bagajında çöp kovaları içerisinde taşınan yaklaşık 100 kilogram işlenmemiş midyeye el koydu.
Midyelerin, hiçbir hijyen kuralına uyulmadan, soğuk zincirden yoksun bir şekilde ve çöp kovalarında taşınması halk sağlığı açısından büyük risk oluşturması nedeniyle el konuldu.
Olay yerine çağrılan Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ürünleri incelemek ve gerekli işlemleri başlatmak üzere teslim aldı.
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etkililer, bu şekilde taşınan midyelerin ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini belirterek, olayın halk sağlığı denetimleri açısından büyük bir tehlike arz ettiğini vurguladı. El konulan midyelerin inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından imha edilmesi bekleniyor.


#Muğla
#Midye
#Çöp kovası
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