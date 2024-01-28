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Otomobilin aynasını kırıp taksiye arkadan çarpmıştı: Motosikletli magandanın cezası belli oldu

İstanbul'da tartıştığı sürücüye ait otomobilin aynasını kıran ve önündeki taksiye çarparak takla atan motosikletli magandaya, Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlalden 2 bin 886 lira ceza kesildi.

18:32 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 18:32 - 28/01/2024 Pazar
AA
Kağıthane'de tartıştığı sürücünün aynasını kıran motosikletli, taksiye arkadan çarptı.
Kağıthane'de tartıştığı sürücünün aynasını kıran motosikletli, taksiye arkadan çarptı.

Dün, TEM otoyolunun Kağıthane mevkisinde sürücüsüyle tartıştığı otomobilin aynasını kırdıktan sonra dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, önündeki taksiye çarptı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere inceleme

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri inceleme başlattı.



Cezası belli oldu

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri motosiklet sürücüsü U.O'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek', "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 2 bin 886 lira ceza uyguladı.

Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle işlem yapıldı.

#İstanbul
#Kağıthane
#Taksi
#Motosiklet
#Kaza
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