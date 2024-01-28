Otomobilin aynasını kırıp taksiye arkadan çarpmıştı: Motosikletli magandanın cezası belli oldu

Dün, TEM otoyolunun Kağıthane mevkisinde sürücüsüyle tartıştığı otomobilin aynasını kırdıktan sonra dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, önündeki taksiye çarptı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere inceleme
Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri inceleme başlattı.
Cezası belli oldu
Ekipler, kimliğini tespit ettikleri motosiklet sürücüsü U.O'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek', "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 2 bin 886 lira ceza uyguladı.
Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle işlem yapıldı.