Bir LinkedIn kullanıcısı, satın aldığı Patiswiss markalı çikolatanın küflü çıktığına ilişkin fotoğraflı bir paylaşım yaptı. Tüketici, “Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın. Küflenmiş, çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine de daha var. Muhtemelen redarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var” ifadelerini kullandı.
Paylaşımına Patiswiss’in Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu ve firmayı da etiketleyen tüketici hiç ummadığı bir tepki ile karşılaştı. Tunaoğlu, tehdit ve aşağılama içeren bir açıklama yaptı.
Tüketiciye tehdit dolu cevap
Tunaoğlu açıklasında şu ifadeleri kullandı:
Tepkiler sonrası paylaşımını sildi
Tunaoğlu'nun cevabı büyük tepki çekti. Art arda gelen tepkilerin ardından Tunaoğlu paylaşımını sildi.
Market zincirleri ürünleri kaldırdı
Tunaoğlu'nun paylaşımını silmesi Patiswiss'i kurtaramadı. Büyük market zincirleri, Patiswiss ürünlerini market raflarından toplatıldı ve mobil uygulamalarından kaldırıldı.
Patiswiss'den resmi açıklama
Tunaoğlu geri adım attı: Özür diledi
Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Tunaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Tunaoğlu görevi bıraktı
Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevi bıraktı.
Tunaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir?
Patiswiss çikolata markasının CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, Ankara'da başladığı profesyonel kariyerine elektrik elektronik mühendisi olarak adım atmış bir girişimcidir.
Ancak kariyer yönünü değiştirerek, şehirdeki küçük bir pastaneyi satın alıp, burayı bir çikolata üretim merkezi haline getirdi.
Elif Aslı Yıldız'ın liderliğindeki şirket, ABD, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere, dünya genelinde birçok ülkeye ürünlerini satıyor. Lisenin başlarından itibaren her zaman el yapımı iyi kahvelerin olduğu küçük bir çikolata dükkânı açmak istediğini dile getirmişti.