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'Küflü çikolata' tartışması: Patiswiss'in CEO'sunun tüketiciye tehdit dolu cevabı tepki topladı! Market zincirleri harekete geçti

Çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, bir ürününün küflü çıktığına dair paylaşım yapan tüketiciye verdiği cevapla gündem oldu. Tunaoğlu kişisel sosyal medya hesabından verdiği yanıtla kullanıcıya sert bir dille tepki gösterdi ve dava açma tehdidinde bulundu. Cevabıyla gündem olan, tepkiler sonrası paylaşımını silen ve peş peşe açıklamalar yayınlayan Tunaoğlu görevi bıraktığını duyurdu. Son olarak market zincirleri de Patiswiss ürünlerini raflardan ve online satış platformlarından kaldırdı.

Seren Som
14:03 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:07 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevi bıraktığını duyurdu.
Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevi bıraktığını duyurdu.

Bir LinkedIn kullanıcısı, satın aldığı Patiswiss markalı çikolatanın küflü çıktığına ilişkin fotoğraflı bir paylaşım yaptı. Tüketici, “Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın. Küflenmiş, çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine de daha var. Muhtemelen redarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var” ifadelerini kullandı.


Paylaşımına Patiswiss’in Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu ve firmayı da etiketleyen tüketici hiç ummadığı bir tepki ile karşılaştı. Tunaoğlu, tehdit ve aşağılama içeren bir açıklama yaptı.


Tüketiciye tehdit dolu cevap

Tunaoğlu açıklasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin’de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs' den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."


Tepkiler sonrası paylaşımını sildi

Tunaoğlu'nun cevabı büyük tepki çekti. Art arda gelen tepkilerin ardından Tunaoğlu paylaşımını sildi.



Market zincirleri ürünleri kaldırdı

Tunaoğlu'nun paylaşımını silmesi Patiswiss'i kurtaramadı. Büyük market zincirleri, Patiswiss ürünlerini market raflarından toplatıldı ve mobil uygulamalarından kaldırıldı.


Patiswiss'den resmi açıklama

Daha sonra markadan yapılan açıklamada,
"Patiswiss markası olarak ürünlerimizin raf ömrü boyunca taze ve sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Farklı etkenlerden kaynaklı oluşan ürün sıkıntılarında müşteri hizmetleri ve ilgili departmanlarımız ile tüm detayları inceleyerek çözüme ulaştırıyoruz. Her geri bildirimi, ürünlerimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz"
ifadeleri kullanıldı.

Tunaoğlu geri adım attı: Özür diledi

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Tunaoğlu, şu ifadeleri kullandı:


"Sormuşsunuz bana şunu söylemek çok mu zor diye! Onca insanın ekmek yediği emek verdiği bir üretici için bu postun altına yapılan yorumlarda, 'çöp' üretiyorsunuz deyince sakin kalmak çok zordu. Sahiplenmek ve korumak, haksızlığa karşı gelmek yaradılışımda var. Hayatımın sonuna kadar da vazgeçmeyeceğim sanırım. Ancak yazım dili vs. derken kime yazdığım ciddi seviyede yanlış anlaşılmış ve karışmış durumda. Haklısınız. 'Çöp' satıyorsunuz diyenlerdir avukatlarımızın görüşmesi gereken.
Yanlış anlaşıldığı yeterince özne yüklem yerine oturmadığı ve tüm yazım/imla hataları için özür dilerim.
Yine eklemek isterim ki satan da üreten de ürünün arkasındadır. Bizimle direk olarak iletişime geçme yöntemi, durumun sebebi/ kaynağı belli olmadan kamuoyunu yanıltma olmamasını tercih ederdim. Ama bu da kabul. Türkçe lastik değildir. Çekiştirmeyelim lütfen bir diğer ricam."


Tunaoğlu görevi bıraktı

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevi bıraktı.

Tunaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden, sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum. Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görev değişikliği, Yönetim Kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir."


Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir?

Patiswiss çikolata markasının CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, Ankara'da başladığı profesyonel kariyerine elektrik elektronik mühendisi olarak adım atmış bir girişimcidir.

Ancak kariyer yönünü değiştirerek, şehirdeki küçük bir pastaneyi satın alıp, burayı bir çikolata üretim merkezi haline getirdi.




Elif Aslı Yıldız'ın liderliğindeki şirket, ABD, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere, dünya genelinde birçok ülkeye ürünlerini satıyor. Lisenin başlarından itibaren her zaman el yapımı iyi kahvelerin olduğu küçük bir çikolata dükkânı açmak istediğini dile getirmişti.


Çocuklarınızı zehirlemeyin! Paketli gıdalardaki zararlı maddeler ve zararları: Çikolata, cips, sosis...

Gıda sektöründe bir yılda binlerce çeşit üründe milyonlarca katkı maddesi kullanılmaktadır. Her yıl binin üzerinde yeni kimyasal katkı maddesi gıda sektöründe, raflarda ve dolayısıyla bedenimizde yer alıyor. Günümüzde insanlar hazır gıdaları tüketmekte sakınca görmediği için bir günde yaklaşık olarak 2000 çeşit katkı maddesi tüketmektedir. Gıdalardaki katkı maddeleri özellikle çocuklarda bağışıklığı düşürerek ciddi zarara yol açıyor. E951 kodu ile diyet ürünleri de dahil olmak üzere market raflarındaki binlerce üründe bulunan aspartam, parkinson ve obeziteye yol açıyor. Peki, hazır gıda maddelerine hangi katkı maddeleri konuluyor? İşte gıda katkı maddeleri kodları ve vücudumuza verdiği zararları....


#Patiswiss
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#Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu
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