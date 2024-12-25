Patlama sonrası ortaya çıktı: Mahalle sakinlerini şoke eden görüntü

İstanbul Ümraniye'de dün gece 4 katlı bir binanın 2. katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralanırken, hasar sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. Patlamanın olduğu binada duvarlar yıkılırken karşı binada da camların kırıldığı, bıçakların diğer binanın dış cephesine saplandığı görüldü.
İstanbul Ümraniye'de dün gece 4 katlı bir binada yaşanan patlamanın ardından oluşan hasarın boyutu sabah saatlerinde görüldü.
İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında saat 01.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilirken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Patlama ile çevredeki binaların camlarında ve dış cephesinde hasar meydana geldi.
Mutfaktaki bıçaklar karşı binanın dış cephesine saplandı
Doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği iddia edilen patlamada binanın iki dairesinin mutfak bölümlerinin duvarları yıkıldı. Patlamanın şiddetiyle karşı binanın da camları ve duvarı hasar gördü. Mutfakta meydana gelen patlama sonucunda bıçakların karşı binanın dış cephesine saplandığı görüldü. Daireler içeriden de görüntülenirken iki dairedeki hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.