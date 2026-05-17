Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Pendik'te tırın dorsesi devrildi: Kaldırma çalışmaları sırasında yan yattı

Pendik'te tırın dorsesi devrildi: Kaldırma çalışmaları sırasında yan yattı

22:3617/05/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde TEM Otoyolu’nda dorsesi devrilen TIR, müdahale sırasında yan yattı. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yol üzerinde trafik kontrollü olarak sağlandı.

Pendik TEM Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın dorsesi devrildi. Olay yerine gelen ekiplerin dorseyi kaldırma çalışmaları sırasında ise TIR yan yattı. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Pendik TEM Otoyolu Kurtköy Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki 53 FK 338 plakalı TIR'ın dorsesi şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Aracın içinde sıkıştığı belirlenen şoför, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Devrilen dorsenin kaldırılma çalışmaları sırasında ise TIR'ın çekici kısmı da yan yattı. Yola savrulan yükler Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait ekipler tarafından temizlenirken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Orhanlı Gişeleri istikametinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından araç trafiği normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


#Pendik
#tır
#dorse
#devrilme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısında hangi konular görüşülecek, hangi kararlar alınacak? İşte 18 Mayıs gündem maddeleri