PKK ile mücadelede hedef Gara

Türkiye ile Irak arasında yapılan iki günlük güvenlik zirvesinin ardından Terörle Mücadeleye İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Başta PKK olmak üzere terörle mücadele için Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Başika'da ise Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulması kararlaştırıldı. Başika'da eğitim merkezi kurulmasını Türkiye teklif etti. Türkiye, 2015'te DEAŞ'a karşı bölgede Türkmenlerden oluşan Ninova Muhafızlarına eğitim vermiş, DAEŞ Musul'dan çıkarılmıştı. Türkiye'nin halihazırda Başika'da bulunan üssü, eğitim merkezine çevrilecek.

Başika'daki Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi'nde TSK, Irak askerine eğitim verecek. Bu merkezde terörle ortak mücadeleye imkan sağlamak için iki ülke arasında önce anlayış birliğine varılacak. PKK'ya karşı yapılacak operasyonun başarıya ulaşması için anlayış birliğinin oluşması gerekiyor.

İSTİHBARAT, MUHAREBE VE KEŞİF EĞİTİMİ

Bir sonraki aşamada Türk ordusu Bağdat yönetiminin askerlerine istihbarat, eğitim, muharebe, keşif ve koordinasyona yönelik eğitimler verecek. Sahada iki ülkenin askerleri bir araya geldiği zaman birbirleriyle koordinesi, muharebe yeteneğinin eşdeğer olması tek amaç. İki ordunun askerleri sahada birlikte hareket ettiğinde karşılaştıkları zorluklar da bu eğitimler sayesinde aşılacak.

PKK İLE MÜCADELEDE MESAFE KAT EDİLDİ

Irak askerinin eğitilmesiyle PKK ile mücadelede önemli bir mesafe kat edilmiş olacak. Türkiye'nin hem havadan hem karadan yaptığı operasyonlar hızlanacak. Türkiye sınır ötesi operasyonlara devam ederken, Irak ordusu da kendi sınırları içerisinde operasyonlara başlayacak. Sınır içinde terör örgütünü yok eden Türkiye, bu operasyonlarla sınır güvenliğini de sağlamış olacak.

BİR SONRAKİ HEDEF İÇİN KONTROL

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarla hedefi, Zap ve Metina'nın temizlenmesinin ardından Gara bölgesinin de tamamen terörden arındırılması. Bu kapsamda Başika'da kurulacak eğitim üssü, Gara bölgesinin de kontrolünü sağlayacak. Musul'a 25 km mesafede olan Başika'dan Gara bölgesi kontrol altına alınacak.

5 terörist etkisiz

Terörle mücadele sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi. Kesintisiz operasyonlar, PKK içinde çözülmelere neden oluyor. Dün de Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarından kaçan 1 örgüt mensubu, Habur'daki hudut karakoluna gelerek Mehmetçik'e teslim oldu.

Hukuksuz seçim iptal edilmeli

Kerkük’teki valilik seçimlerine tepki yağıyor. Türkmenler, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleri ve bazı Arap üyelerin boykot ettiği, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) girişimiyle gerçekleştirilen Kerkük Valilik seçimlerinin, kentin durumunu daha da karmaşık hale getireceği vurgulanıyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, toplantının yasal olmadığını kaydetti. Türkmenlerin yeni yerel idarenin dışında bırakılmasını kabul etmediklerini belirten Maruf, tüm tarafların yer aldığı bir yönetim beklediklerini dile getirdi. Iraklı uzmanlar da yerel yönetimde tüm bileşenlerin temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Iraklı siyasi uzman Kazım Yaver: İl Meclisleri yasasının 13. maddesinin 4. fıkrasına göre, yapılacak toplantıya Kürt, Arap, Türkmen tüm siyasi tarafların katılım sağlaması gerekiyor. Toplantıda İl Meclis Başkanı ile Valinin aynı anda seçildiğini görüyoruz. Bu iki makamın birlikte seçilmesi yasada yer almıyor. İl Meclis Başkanı ilk toplantıda, vali toplantıdan sonra 30 gün içinde seçilir. Sorun daha da derinleşmiş durumda. Çünkü KYB ve bazı Arap partileri, kapalı kapılar ardında Kerkük'teki makamları bölüşmüş. Çözüm, Federal Mahkeme'nin bu seçimi iptal etmesidir. Aksi halde durum daha da karmaşık hale gelir. Kentte siyasi ve ekonomik sorunlar çıkar.

Iraklı siyasi uzman Kenan Haylani: Toplantı kent dışında yapılacaksa bu karar özel bir toplantıda oy birliğiyle alınmalı. O yüzden Bağdat'ta yapılan toplantı yasal değil. Kerkük'te yerel yönetimde herkes temsil edilmeli. Yaşananlar Kerkük'ün çıkarına hizmet etmiyor. Gözden geçirilmeli. Aksi halde Kerkük'te karışıklık ve istikrarsızlığa yol açar.











