PKK partilerini kapatıp geldiler

Başkent bugün önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve beraberindeki heyet, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile mevkidaşı Hüseyin ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinde imzaladığı "Ortak İşbirliği İçin Stratejik Çerçeve Anlaşması" kapsamında yer alan Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısını yapacak. İmzalanan anlaşmalarda gelinen son aşama değerlendirilecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

DIŞİŞLERİ KOORDİNE EDİYOR

Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu toplantısının ardından Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 4’üncü toplantısına geçilecek. Irak tarafının toplantıya, ülkedeki PKK bağlantılı partileri kapatarak gelmesi önemli bulunuyor.

Fidan ve Hüseyin'in koordinasyonunda yapılacak toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Iraklı mevkidaşları katılacak. Toplantıda Irak sınırında yapılan terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durum ve atılacak yeni adımlar masaya yatırılacak. İmzalanan anlaşmalar kapsamında ortak mücadelenin güçlenmesi için özellikle Irak tarafının atacağı somut adımlar belirlenecek.

Rebvar Taha

Türkmence’yi kaldırdı

Irak'ta Türkmenlerin yok sayıldığı Kerkük Vilayet Meclisi toplantısında valiliğe seçilen Rebvar Taha, Türkmence krizine neden oldu. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, 1 Mart 2023'te Kerkük'teki resmi yazışmalarda Arapça ve Kürtçe’nin yanı sıra Türkmenlerin ana dili olan Türkmence’nin de kullanılması yönünde talimat vermişti. KYB'li Taha'nın imzaladığı ilk resmi yazıda Türkmence yer almadı. Taha, Kerkük Valiliği’ni vekaleten yürüten Rakan el-Cuburi'yi yaşından dolayı emekliye sevk etti. Taha'nın imzaladığı bu yazıdan Arapça ve Kürtçe’nin yanı sıra yer alması gereken Türkmence’nin kaldırıldığı görüldü. Irak Türkmen Cephesi, Kerkük Valisi’nin Anayasa'yı açıkça ihlal ettiğini açıkladı. Tepkiler üzerine Taha adına yapılan açıklamada ise “Kerkük Valisi Rebvar Taha Türkmence’nin tüm kurumlar arasındaki resmi yazışmalarda kullanılması talimatı verdi” denildi.







