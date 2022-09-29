Polisevine yapılan saldırı sonrası PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yöneticisi Bedrettin Gündeş tutuklandı

Bakan Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi ÜNİAK Gençlik Buluşması'nda konuştu. ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, 'Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız.' dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin haklarını, çıkarlarını korumak için de diplomasinin tüm imkanlarını kullandıklarını vurgulayarak, sahada ve masada güçlü olduklarının altını çizdi.