Gündem Polisevine yapılan saldırı sonrası PKKya yönelik operasyonda yakalanan CHPli Mersin Büyükşehir Belediyesinin yöneticisi Bedrettin Gündeş tutuklandı
POLİTİKA

Polisevine yapılan saldırı sonrası PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yöneticisi Bedrettin Gündeş tutuklandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine gerçekleşen terör saldırısı sonrası PKK/KCK soruşturması kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Haber Merkezi AA
Polisevine yapılan saldırı sonrası PKKya yönelik operasyonda yakalanan CHPli Mersin Büyükşehir Belediyesinin yöneticisi Bedrettin Gündeş tutuklandı
Bedrettin Gündeş

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla dün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 20 zanlının ardından bugün firari 10 şüpheliden 2'si daha yakalandı.

Zanlılardan işlemleri tamamlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

Başsavcılıktaki sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Gündeş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

PKK saldırısı sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Bedrettin Gündeş operasyonla gözaltına alındı
GÜNDEM
PKK saldırısı sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Bedrettin Gündeş operasyonla gözaltına alındı

Aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da olduğu 21 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari 8 şüpheli aranıyor.

PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla dün aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gündeş ve 17 belediye çalışanının da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Eş zamanlı operasyonlarda Gündeş’in de arasında olduğu 20 zanlı yakalanmıştı.

PKK saldırısı sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Bedrettin Gündeş operasyonla gözaltına alındı
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PKK saldırısı sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Bedrettin Gündeş operasyonla gözaltına alındı
Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine gerçekleşen PKK saldırısı sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve belediye personeli 18 kişi gözaltına alındı.


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