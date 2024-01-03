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Reisi yarın geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi ağırlayacak.

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:00 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:02 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İbrahim Reisi.
İbrahim Reisi.

İki liderin buluşmasında ana gündem maddelerinden biri terörle mücadele ve İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliam olacak. Gazze’nin yanı sıra Irak, Suriye, Güney Kafkasya ve Afganistan gibi bölgesel konular da ele alınacak. Reisi’nin ziyaretinde iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) de toplanacak. Türkiye, İran’dan PKK ve terör örgütü PKK’nın İran kanadı PJAK olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadeleyi etkin şekilde hayata geçirmesini istiyor. Reisi’nin ziyareti kapsamında kültür, bilim, medya, içişleri, taşımacılık, ticaret ve ekonomi gibi alanlarda yaklaşık 10 anlaşmanın imzalanması planlanıyor. İki ülke arasındaki bir diğer konu da sınır kapıları. Gürbulak, Esendere ve Dilucu sınır kapılarının dışında 2 sınır kapısının daha açılması gündemde. Türkiye, bu konuda gelinen aşama hakkında İran’a bilgi verecek. İran tarafının da onay vermesiyle Van’da 2 sınır kapısı daha açılacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılı ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılı ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması” programında konuştu. Erdoğan, "2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre, yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan furyayla karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri maalesef bu pespaye tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Zor zamanlarımızda yanımızda yer alan kardeş ülkelerin hedef alınması asla tesadüfi değildir. Türkiye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi operasyon sabotaj girişimi vardır. Kirli senaryoları nasıl attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız." şeklinde konuştu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#İbrahim Reisi
#Politika
#Diplomasi
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