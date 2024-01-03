Reisi yarın geliyor

İki liderin buluşmasında ana gündem maddelerinden biri terörle mücadele ve İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliam olacak. Gazze’nin yanı sıra Irak, Suriye, Güney Kafkasya ve Afganistan gibi bölgesel konular da ele alınacak. Reisi’nin ziyaretinde iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) de toplanacak. Türkiye, İran’dan PKK ve terör örgütü PKK’nın İran kanadı PJAK olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadeleyi etkin şekilde hayata geçirmesini istiyor. Reisi’nin ziyareti kapsamında kültür, bilim, medya, içişleri, taşımacılık, ticaret ve ekonomi gibi alanlarda yaklaşık 10 anlaşmanın imzalanması planlanıyor. İki ülke arasındaki bir diğer konu da sınır kapıları. Gürbulak, Esendere ve Dilucu sınır kapılarının dışında 2 sınır kapısının daha açılması gündemde. Türkiye, bu konuda gelinen aşama hakkında İran’a bilgi verecek. İran tarafının da onay vermesiyle Van’da 2 sınır kapısı daha açılacak.