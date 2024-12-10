Rötar yapan hava yolu şirketleri artık yolcuya tazminat ödemek zorunda: Karar Resmi Gazete'de

Yayımlanan değişikliğe göre, uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde, hava yolu şirketi belirlenen ücretleri yolcuya ödeyecek.

Buna göre, yolculara iç hat uçuşlar için 100 euro, dış hat uçuşlarında ise yolcularına bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 euro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 euro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 euro, tazminat tutarı belirlendi.