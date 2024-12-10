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Rötar yapan hava yolu şirketleri artık yolcuya tazminat ödemek zorunda: Karar Resmi Gazete'de

Rötar yapan hava yolu şirketleri artık yolcuya tazminat ödemek zorunda: Karar Resmi Gazete'de

Lokman Özdemir
09:3910/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla gecikirse hava yolu şirketi tazminat ödeyecek.
Yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla gecikirse hava yolu şirketi tazminat ödeyecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'te önemli bir değişikliğe imza attı. Artık uçuşu rötar yapan hava yolu şirketleri, yolcularına tazminat ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kalacak. Bu düzenleme, yolcu haklarını koruma ve hizmet kalitesini artırma amacı taşıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM), Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'in (SHY-YOLCU) 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Gecikmelerde tazminat ödemesi


Yayımlanan değişikliğe göre, uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde, hava yolu şirketi belirlenen ücretleri yolcuya ödeyecek.



Buna göre, yolculara iç hat uçuşlar için 100 euro, dış hat uçuşlarında ise yolcularına bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 euro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 euro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 euro, tazminat tutarı belirlendi.


Söz konusu tazminat alacakları Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken, tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.




#Sivil havacılık
#uçak
#resmi gazete

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