RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncı kuruluşlara 'editoryal bağımsızlık' çağrısı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik kent uzlaşısı ve yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

Soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun 'un da bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu ve Ongun dahil 84 kişi soruşturma kapsamında gözaltına alınırken yaşananlara ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

X hesabından paylaşımda bulunan Şahin, yayıncı kuruluşlara ' editoryal bağımsızlık ' çağrısında bulundu.

Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması gerektiğini ifade eden Şahin, yayıncı kuruluşlara kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini hatırlattı.

Hukukun üstünlüğü ilkesini hatırlattı

Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını da hatırlatan Şahin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşlarımızın haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.

Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmî kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinde açıkça belirtildiği üzere “Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.” Her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir.

Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir.

Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."







