Rus yolcu uçağı inerken alev aldı

Yangının sebebi araştırılırken, Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, kimsenin yaralanmadığını açıkladı: “Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Olumsuz bir durum yok. Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok. Pist normale dönene kadar gelen uçakları başka havalimanlarına yönlendirdik.”