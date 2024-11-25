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Rus yolcu uçağı inerken alev aldı

Rus yolcu uçağı inerken alev aldı

04:0025/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
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Rusya’dan 87 yolcu ve 4 mürettebatla havalanan Rus yolcu uçağının motoru, Antalya Havalimanı’na inerken alev aldı. Yer ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yolcular ve mürettebat tahliye edilirken yolcu uçağı parka çekildi.

Rusya-Antalya seferini yapan Rus Azimuth Havayolları’na ait “Sukhoi Superjet 100” tipi yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'na inerken yandı. Piste teker koyan uçağın sol motor kısmında yangın çıktı. Hızla uçağa yönlendirilen ekipler alevlere müdahale etti, 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Uçak park pozisyonuna alınınca hava trafiği normale döndü.


ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yangının sebebi araştırılırken, Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, kimsenin yaralanmadığını açıkladı: “Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Olumsuz bir durum yok. Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Ölü ya da yaralı yok. Pist normale dönene kadar gelen uçakları başka havalimanlarına yönlendirdik.”




#rusya
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