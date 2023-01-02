Ruslar bu yıl 3 kat fazla ev aldı

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından Rusların kaçış noktası Türkiye oldu. 2021 yılında 5 bin 379 konut alan Ruslar, 2022’de Türkiye’den 13 bin 430 konut aldı. Türkiye’de ikamet izni bulunan yabancı sayısı koronavirüs salgını öncesi verilere döndü. Salgının yaşandığı önceki yıl 886 bine kadar düşen rakam, 2022’de 1 milyon 349’a bine yükseldi.

İKİNCİ IRAKLILAR

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ikamet izni ile Türkiye’de yaşayan yabancı uyrukluların ilk 10 ülke sıralamasında 145 bin 715 kişi ile Ruslar başı çekiyor. İkinci sırayı 132 bin 446 kişi ile Iraklılar izliyor. İkamet izni bulunan 114 bin 755 rakamı ile Türkmenistanlılar 3 sırada.

REKLAM

1 YILDA YAKLAŞIK 3 KAT ARTTI

Türkiye’den 2021 yılında 5 bin 379 konut alan Ruslar, 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında kaçış için yine Türkiye’yi tercih etti. Ruslar 2022 yılı içerisinde Türkiye’den “en çok konut alan yabancılar” oldu. TÜİK verilerine göre, Rusya vatandaşları Türkiye’den 13 bin 430 konut aldı.

EN FAZLA İSTANBUL, EN AZ TUNCELİ

İkamet izni ile oturan yabancıların en çok tercih ettiği il İstanbul. Megakent İstanbul’da ikamet izinli 703 bin yabancı bulunuyor. İkinci sırada 161 bin 413 kişi ile tatil beldesi Antalya takip ediyor. En az tercih edilen şehir ise 49 kişiyle Tunceli olarak kayıtlarda yer alıyor.

ÖĞRENCİ DE ÇOK

İkamet izniyle Türkiye’de bulunanların 143 binini ise öğrenciler oluşturuyor. Kısa dönem ikamet izni 941 bin 290 kişi bulunarken, ikamet izinli yabancıların 143 bin 346’sını öğrenciler oluşturuyor. Aile ikamet izni bulunan yabancı sayısı ise 100 bin 938. Diğer alanlarda izinli olan yabancıların sayısı ise 164 bin 085.