Gündem Ruslar bu yıl 3 kat fazla ev aldı
YEREL GÜNDEM

Ruslar bu yıl 3 kat fazla ev aldı

Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan kaçan Rusların kaçış noktası Türkiye oldu. 2021’de Türkiye’den 5 bin 379 ev alan Ruslar, 2022’de 13 bin 430 konut aldı.

Abone Ol Google News
Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
Ruslar bu yıl 3 kat fazla ev aldı
​Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan kaçan Rusların kaçış noktası Türkiye oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından Rusların kaçış noktası Türkiye oldu. 2021 yılında 5 bin 379 konut alan Ruslar, 2022’de Türkiye’den 13 bin 430 konut aldı. Türkiye’de ikamet izni bulunan yabancı sayısı koronavirüs salgını öncesi verilere döndü. Salgının yaşandığı önceki yıl 886 bine kadar düşen rakam, 2022’de 1 milyon 349’a bine yükseldi.

İKİNCİ IRAKLILAR

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ikamet izni ile Türkiye’de yaşayan yabancı uyrukluların ilk 10 ülke sıralamasında 145 bin 715 kişi ile Ruslar başı çekiyor. İkinci sırayı 132 bin 446 kişi ile Iraklılar izliyor. İkamet izni bulunan 114 bin 755 rakamı ile Türkmenistanlılar 3 sırada.

1 YILDA YAKLAŞIK 3 KAT ARTTI

Türkiye’den 2021 yılında 5 bin 379 konut alan Ruslar, 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında kaçış için yine Türkiye’yi tercih etti. Ruslar 2022 yılı içerisinde Türkiye’den “en çok konut alan yabancılar” oldu. TÜİK verilerine göre, Rusya vatandaşları Türkiye’den 13 bin 430 konut aldı.

EN FAZLA İSTANBUL, EN AZ TUNCELİ

  • İkamet izni ile oturan yabancıların en çok tercih ettiği il İstanbul. Megakent İstanbul’da ikamet izinli 703 bin yabancı bulunuyor. İkinci sırada 161 bin 413 kişi ile tatil beldesi Antalya takip ediyor. En az tercih edilen şehir ise 49 kişiyle Tunceli olarak kayıtlarda yer alıyor.

ÖĞRENCİ DE ÇOK

İkamet izniyle Türkiye’de bulunanların 143 binini ise öğrenciler oluşturuyor. Kısa dönem ikamet izni 941 bin 290 kişi bulunarken, ikamet izinli yabancıların 143 bin 346’sını öğrenciler oluşturuyor. Aile ikamet izni bulunan yabancı sayısı ise 100 bin 938. Diğer alanlarda izinli olan yabancıların sayısı ise 164 bin 085.

Antalya'da Rus turist sayısı 3 milyona ulaştı
EKONOMİ
Antalya'da Rus turist sayısı 3 milyona ulaştı
Batmayan güneş Endülüs

Batmayan güneş Endülüs

​İslâm'ın Avrupa'da ortaya koyduğu muhteşem medeniyet.
Hoş geldin TVNET Radyo

Hoş geldin TVNET Radyo

​102.0 frekansından dinleyicilere gündemi aktaracak.
Cumhurun yüzyılı olacak

Cumhurun yüzyılı olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.
Masadaki 4 parti rahatsız

Masadaki 4 parti rahatsız

​CHP-İYİ Parti sürtüşmesine küçük ortaklar tepki gösteriyor.
1000 üründe fiyatları sabitledi

1000 üründe fiyatları sabitledi

​Şok Market'ten kampanya.
Nükleer enerji ve yerli gaz devreye giriyor

Nükleer enerji ve yerli gaz devreye giriyor

2023 'enerji yılı' olacak​.
'Para için yaptık' dedi

'Para için yaptık' dedi

​Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
'2. İntifada'dan sonraki en kanlı yıl

'2. İntifada'dan sonraki en kanlı yıl

​İşgalci güç 48 çocuğu öldürdü.
En 'enerjik' lise

En 'enerjik' lise

​Fabrika gibi hizmet veriyor.
Mahallenin 'yaşayan' kütüphanesi

Mahallenin 'yaşayan' kütüphanesi

​MEB 11 kütüphaneye o mahallede yaşayan yazarların ismini verdi.
Köpek katliamı

Köpek katliamı

​Ankara'da dört köpeği tüfekle öldürüp ikisinin gözlerini oydular.
Ödemeler başlıyor

Ödemeler başlıyor

​Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.