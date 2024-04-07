Saadet Grubu dağılacak

Seçimlerden umduğunu bulamayan partilerde bayramın ardından artçı şoklar yaşanacağı bildiriliyor. Saadet ve Gelecek Partisi’nin Meclis’te kurduğu ortak gruptaki bazı vekillerin istifa edeceği ve başka partiye geçeceği iddia edildi. TBMM’de grup kurmak için çabalayan DEVA Partisi'nin ise seçimden önce görüştüğü vekillerin DEVA’nın yerel seçimde aldığı oy oranından sonra vazgeçtiği öğrenildi.

SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞEBİLİR

Bağımsız vekillerin de bayramdan sonra Genel Kurulun açılması ile AK Parti, CHP ve MHP’ye geçmesi bekleniyor. Kongre sürecinde olan İYİ Parti’de de yeni bir istifa dalgası beklendiği dillendiriliyor. Seçimlerin ardından siyasi partilerde transferler yaşanacak. Bu kapsamda TBMM'de sandalye dağılımında değişikler yaşanacak. Bayramın ardından Meclis'in açılmasıyla birlikte transfer süreci başlayacak.

1 MİLLETVEKİLİ BİLE SIKINTI

TBMM’de grubu bulunan Saadet Partisi Gelecek Partisi ile ortak hareket ediyor. 10 milletvekili bulunan Gelecek Partisi'nde alınan oy sonrasında istifa edip başka partilere geçişin yaşanabileceği konuşuluyor. 1 milletvekilinin bile başka partiye transferi ile birlikte Saadet Grubu dağılıyor. Mecliste grup kurmak isteyen DEVA Partisi de seçimlerden önce bağımsız vekiller ile temas halindeydi. DEVA’nın aldığı oy oranının ardından, bağımsız vekillerin gönülsüz olduğu öğrenildi.

İYİ PARTİ’DE YENİ DALGA GELEBİLİR

Öte yandan seçimlerden çok düşük bir oy alarak kongre kararı alan İYİ Partiden de istifaların gelmesi bekleniyor. Şu an bağımsız olan vekilerinden bazı isimlerin AK Parti, CHP ve MHP’ye geçmesi bekleniyor.







