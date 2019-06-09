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Kuyumcu sahte altın satmış - Sahte altın nasıl anlaşılır - Antalya yerel haberleri

Sahte altın satmışlar: Kuyumcuda gerçek altın bulunamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kendisine iki kez sahte altın satılan turistin şikayeti üzerine düzenlenen operasyonda iki kuyumcu dükkanında 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirildi. Gerçek altın bulunmayan dükkanların sahibi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Kuyumcu vitrini. Fotoğraf: Arşiv.
Kuyumcu vitrini. Fotoğraf: Arşiv.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kuyumcu dükkanına düzenlenen operasyonda 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirildi.

Danimarkalı turist V.L.P.J, ilçede geçen yıl tatil yaptığı sırada bir kuyumcudan satın aldığı 6 bin 450 lira değerindeki 2 alyansın ülkesine döndüğünde sahte olduğunu öğrendi.

Turist, yeniden tatil için geldiği Alanya'da söz konusu kuyumcu dükkanına giderek aldığı alyansların sahte olduğunu söyledi.

Bir sene sonra yine aynı sonuç

Geri verdiği sahte alyansların yerine yüzük ve kolye ucu alan V.L.P.J, 5 bin 500 lira daha ödeme yaptı. Aldığı ziynet eşyasının da sahte olduğunu anlayan turist, polise şikayette bulundu.

Baskın sonrası ele geçirilen sahte altınlar.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemenin ardından şikayet edilen kuyumcunun iki iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda iş yerlerinde gerçek altın bulunmazken 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirildi.

Dükkanların sahibi M.T. gözaltına alındı.

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