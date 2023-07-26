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Şampiyonların tercihi Baykar liseleri

İnsansız hava araçları ile dünyada gündem olan Baykar’ın eğitime kazandırdığı okullar LGS şampiyonlarının da gözdesi oldu.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini seçen hafız şampiyon Mustafa Ekrem Erdal da İHA/SİHA üretmek istiyor.

Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini seçen hafız şampiyon Mustafa Ekrem Erdal da İHA/SİHA üretmek istiyor.

Ankara’daki Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi’ne 500 tam puan alan 82, İstanbul’da açılan Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ise 50 öğrenci alındı.


ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE BURS

LGS sınavında tam puan alan Mustafa Ekrem Erdal da eğitimine Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam edecek. Konya’daki Mustafa Büyükkaplan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencisi Erdal, LGS sınavındaki başarısıyla, Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin “Bilişim Teknolojileri” bölümüne yerleşti. Erdal, sınava hazırlık sürecinde düzenli çalıştığını, kendisine düzenli çalışma disiplinini kazandıran etkenin de hafızlık olduğunu söyledi. Derslerini iyi dinlediğini aktaran Erdal, “Ödevlerimi yapıyorum, düzenli çalışıyorum. En başından beri 500 tam puan için çalışmıştım. İsteğim buydu. Emeklerimin karşılığını da aldım. Şimdi İstanbul’a gideceğim. Amacım mühendis olmak. Bu yüzden bu okulu tercih ettim. Yazılım ya da elektrik elektronik mühendisi olmak istiyorum. Ülkeme bir katkıda bulunmak istiyorum. Bu yüzden İHA/SİHA bakımından beni geliştirebilecek bir liseyi tercih ettim.” dedi. Savunma, havacılık ve uzay alanında ilk öğrencilerini alan Baykar Millî Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler hazırlık artı 4 yıl eğitim görecek. Derslere Baykar grubundaki uluslararası uzmanlar girecek. Öğrenciler, dışarıda savunma sanayiyle ilgili beceri eğitimi almak için yer aramayacak, doğrudan burada beceri eğitimini alacak. Her bir öğrenci asgari ücret düzeyinde

burs alacak.


#Baykar lisesi
#tercih
#şampiyon
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