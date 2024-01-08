Sarıkamış'ın 109. yılı: Şehitlerin izinde Türkiye yürüyüşü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı’nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Yurt içi ve dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş da soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinde “Bu toprakta izin var” ve “Türkiye Şehitleri İçin Yürüyor” temalı etkinliğe katılmak üzere, Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur’an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra Ay-Yıldızlı Tören Alanı’na doğru yürüyüşe geçti.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ YAPTI

Dualar ve tekbirlerle yapılan yürüyüşte 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı. Düzenlenen törende, Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi sonrası Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu.Askerler tarafından şehitler için saygı atışı yapılan tören alanında, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı’nın tarihi anlatıldı. Protokol konuşmaları sonrası “Türk Yıldızları” ve “Çelik Kanatlar” tören alanı üzerinde gösteri yaptı.

ŞEHİTLİKTE KUR’AN TİLAVETİ

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı. Bakan Göktaş, törenindeki konuşmasında, “Ecdadımız 109 yıl önce burada vatan uğruna gözlerini kırpmadan ölüme yürüdüler. Atalarımızın bize miras bıraktığı bu vatanı korumak ve gelecek nesillere teslim etmek görevimiz. Onların gösterdiği cesaret ve fedakarlıkların hatırasını yaşatmak en büyük sorumluluğumuz” dedi. Bakan Bak da “Bu dağlarda aslan parçaları yatıyor. Bizlere düşen bu yiğitleri unutmamak” ifadelerini kullandı. Katılımcılar, jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı 4,5 kilometrelik güzergahtaki yürüyüşün ardından ulaştıkları şehitlikte, Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua etti.

ONLARA MİNNETTARIZ

Yürüyüşe katılanlardan Yasemin Yeşilyurt, şehitleri anmak için öğrencileriyle etkinliğe katıldıklarını söyledi. Atmosferin çok güzel ve duygulandırıcı olduğunu dile getiren Yeşilyurt, “Onlara minnettarız, mekanları cennet olsun.” diye konuştu. Sevda Toz ise “Her sene şehitleri anma etkinliğine geliyoruz. Onların yaşadıklarını hissetmeye çalışıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.







