Gündem Sarıyerde vatandaşlar mahallelerine inen yaban domuzlarını evlerinden getirdikleri yiyeceklerle besliyor
İSTANBUL

Sarıyer'de vatandaşlar mahallelerine inen yaban domuzlarını evlerinden getirdikleri yiyeceklerle besliyor

Sarıyer'de vatandaşlar mahallelerine inen yaban domuzlarını evlerinden getirdikleri yiyeceklerle besliyor

İstanbul Sarıyer'de vatandaşlar, aç kalarak yol kenarına gelen yaban domuzlarını evlerinden getirdikleri yiyeceklerle besliyor.

Haber Merkezi AA
Vatandaşların her akşam yaban domuzlarına ekmek ve meyve veriyor.
Vatandaşların her akşam yaban domuzlarına ekmek ve meyve veriyor.

Sarıyer'in Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir bölgeye her gün akşam saatlerinde gelen bir yaban domuzu sürüsü, burada yiyecek bulmaya çalışıyor.

Yoldan geçen sürücülerle bu bölgede oturan mahalle sakinleri, getirdikleri yiyecekleri aç kalan domuzlara vererek onları besliyor.

AA

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Buradan geçen sürücüler de araçlarından inerek cep telefonlarıyla yaban domuzlarının fotoğrafını çekiyor.

AA
Yoldan geçen sürücülerle bu bölgede oturan mahalle sakinleri, getirdikleri yiyecekleri aç kalan domuzlara vererek onları besliyor.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Atik, vatandaşların her akşam bu bölgeye gelen yaban domuzlarına ekmek ve meyve verdiğini söyledi.

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Yoldan geçen sürücülerle bu bölgede oturan mahalle sakinleri, getirdikleri yiyecekleri aç kalan domuzlara vererek onları besliyor.

Yaban domuzlarının seslerini akşam geç saatlere kadar duyduklarını dile getiren Atik, "Bunlar, vatandaşlar için küçük bir eğlence oldu. Doğayla iç içe bir yaşam sürüyoruz." diye konuştu.

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