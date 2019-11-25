Sarıyer'de vatandaşlar mahallelerine inen yaban domuzlarını evlerinden getirdikleri yiyeceklerle besliyor

Vatandaşların her akşam yaban domuzlarına ekmek ve meyve veriyor.

Sarıyer'in Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir bölgeye her gün akşam saatlerinde gelen bir yaban domuzu sürüsü, burada yiyecek bulmaya çalışıyor.

Yoldan geçen sürücülerle bu bölgede oturan mahalle sakinleri, getirdikleri yiyecekleri aç kalan domuzlara vererek onları besliyor.

AA

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Buradan geçen sürücüler de araçlarından inerek cep telefonlarıyla yaban domuzlarının fotoğrafını çekiyor.

AA Yoldan geçen sürücülerle bu bölgede oturan mahalle sakinleri, getirdikleri yiyecekleri aç kalan domuzlara vererek onları besliyor.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Atik, vatandaşların her akşam bu bölgeye gelen yaban domuzlarına ekmek ve meyve verdiğini söyledi.

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AA Yoldan geçen sürücülerle bu bölgede oturan mahalle sakinleri, getirdikleri yiyecekleri aç kalan domuzlara vererek onları besliyor.

Yaban domuzlarının seslerini akşam geç saatlere kadar duyduklarını dile getiren Atik, "Bunlar, vatandaşlar için küçük bir eğlence oldu. Doğayla iç içe bir yaşam sürüyoruz." diye konuştu.