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Seçimde ayrı başörtüsüne karşı ortak

İYİ Parti’nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararından sonra CHP de büyükşehirlerde bağımsız hareket etme planına hız verdi. Seçim ittifakları bozulan iki parti, söz konusu başörtüsü karşıtlığı olunca aynı çizgide buluştu. İYİ Parti ve CHP, AK Parti’den gelecek başörtüsü düzenlemesini de içeren Anayasa değişikliği önerilerine ortak hareketle ‘Hayır’ diyecek.

Mehmet Güney ve
04:00 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Meral Akşener

Meral Akşener

CHP, İYİ Parti’nin seçime her ilde ayrı adayla girme çıkışına büyükşehirlerden başlayarak stratejini oluşturarak karşılık veriyor. CHP, İYİ Parti’nin geçmiş dönemde göz kırptığı bazı iller de dahil 30 büyükşehirde adaylarına yoğunlaştı. Ankara’da Mansur Yavaş’ı aday olarak deklare eden CHP’de bazı büyükşehirlerde değişim bekleniyor. İYİ Parti ise, ‘başörtüsü’ düzenlemesi başta olmak üzere anayasa değişikliği önerilerinde, seçimlerde ittifak kurmayı reddettiği CHP ile birlikte hareket edecek.


3 BAŞKAN DEĞİŞECEK

2019’da 11 büyükşehri kazanan CHP’de en az 7 isimle yola devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. 3 başkanın ise değişmesi bekleniyor. Ankara için Mansur Yavaş, Aydın için de Özlem Çerçioğlu’nun yeniden adaylıkları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanırken, bunların yanı sıra adaylıkları henüz açıklanmayan İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Antalya’da Muhittin Böcek, İzmir’de Tunç Soyer, Mersin’de Vahap Seçer ve Adana’da Zeydan Karalar’ın yeniden aday olması bekleniyor.


İYİ PARTİ’NİN İSTEDİĞİ YERLER HEDEFTE

İYİ Parti’nin her yerde kendi isimleri ve kendi logosu ile seçimlere girme restinden sonra CHP de kendi isimlerini tartışmaya başladı. İYİ Parti’nin talip olduğu ve 2019 yılından ittifakta kendi logosu ile girdiği Manisa, Denizli ve Balıkesir için de aday isimleri konuşuluyor. Balıkesir için Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın aday olabileceği Denizli için de Grup Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın isminin geçtiği belirtiliyor. Manisa ve Bursa için de CHP’nin vitrin isimlerinden aday belirleneceği kaydediliyor.


BÜYÜKERŞEN İSTERSE OLUR

Eskişehir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yeniden aday olma isteğinin olması durumunda aday gösterilecek. Deprem bölgesindeki büyükşehirlerden biri olan Hatay’da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday olmayacağı kaydediliyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın da yeniden aday olarak gösterilmeyeceği dillendiriyor.


#İYİ Parti
#Meral Akşener
#yerel seçim
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