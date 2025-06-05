Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Şehit oğlu için hayır yemeği hazırlığındaki yaşlı kadın vefat etti

Şehit oğlu için hayır yemeği hazırlığındaki yaşlı kadın vefat etti

09:035/06/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Fatma Erdoğmuş
Fatma Erdoğmuş

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan şehit Yusuf Erdoğmuş'un annesi Fatma Erdoğmuş hem oğlu hem diğer şehitler için arife günü okutulacak mevlit öncesi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesi'nde yaşayan şehit Yusuf Erdoğmuş'un annesi 82 yaşındaki şehit Fatma Erdoğmuş, yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirdi. 1992 yılında Siirt Pervari'de şehit düşen Yusuf Erdoğmuş'un annesi Fatma Erdoğmuş, arife günü hem şehit oğlu hem de diğer şehitlerin hayrına mevlit okutma hazırlığında olduğu öğrenildi. Şehit annesi Fatma Erdoğmuş'un cenazesinin yaşadığı mahalle mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.




#denizli
#çivril
#şehit
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, arefe günü dahil mi? 5 Haziran Perşembe metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve otobüsler bedava mı?