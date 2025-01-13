Sinir sıkışması ameliyatı skandala dönüştü: Hem dolandırıldı hem sağlığından oldu

Sağ elindeki sinir sıkışması nedeniyle 27 Ağustos 2024 tarihinde Gaziantep’teki bir özel hastaneye başvuran Hayriye Zerrin Erdoğan, Ortopedi Uzmanı A.M.K tarafından ameliyat edildi. Erdoğan, ameliyat öncesinde yeterli bilgilendirme yapılmadığını, hastalığı ve kullandığı ilaçlarla ilgili detayların dikkate alınmadığını belirtti. “Aydınlatma yükümlülüğüne aykırı davranıldı,” diyen Erdoğan, ameliyat öncesinde temel prosedürler için bile kendisinin soru sormak zorunda kaldığını ifade etti.





Erdoğan şöyle konuştu: “Elimdeki ojeyi silmem gerektiğini bile ben sordum. Kalp ritim bozukluğum ve şeker hastalığım vardı ama bunlar göz ardı edildi. Bu ihmalkarlık, ameliyat sonrası yaşadığım sorunların başlangıcı oldu”

"Ağrılar içinde taburcu edildim"

Erdoğan, ameliyatın ardından ciddi ağrılar yaşadığını ve narkoz etkisindeyken apar topar taburcu edildiğini söyledi. Doktoruyla iletişim kuramadığını belirten Erdoğan, hastane personelinin kendisine yeterli destek sağlamadığını dile getirdi. Erdoğan o anları şöyle ifade etti: “Ameliyat sonrası çok büyük bir acı içindeydim. Buna rağmen hemşireler beni zorla uyandırdı ve ‘taburcu oluyorsunuz’ dediler. Doktorum beni görmeden reçetemi yazıp taburcu etti. Elim şiş, yara kanıyordu ve narkozun etkisi hâlâ devam ediyordu”





Şikayet etti hakarete uğradı

Ameliyat sonrası iyileşme belirtileri göstermediğini fark eden Erdoğan, durumu hastanenin başhekimliğine şikâyet etti. Bu şikâyetin ardından doktor A.M.K ve sekreterinin hışmına uğrayan Erdoğan, “Doktor ve sekreteri sen bizi nasıl şikayet edersin diyerek hakaret edip, üstüme yürüdüler. Odadan kendimi dışarı zor attım. Şekerim yükseldi fenalık geçirdim. Ameliyat olduğum günden bu yana hastane başhekimi ve ilgili yetkililerini defalarca arayıp durumu anlattım, uzun süre kaçtılar. Bundan 1.5 ay önce hasta hakları müdüresi ise arayarak elimin sıkıntılarıyla ilgili görüştü. Fizik tedavi olursam elimdeki sorunun giderileceğini ifade ettiler” şeklinde konuştu.





Hastane bizi dolandırdı

Olayın üzerinden birkaç ay geçtikten sonra elinde hiçbir iyileşme olmadığı için yeniden hastaneye başvuran Erdoğan, hastaneyle ile ilgili yaşadıklarının yalnızca tıbbi ihmallerle sınırlı kalmadığını ifade etti. Mağdur hasta, ameliyat sonrası kendisine ücretsiz fizik tedavi hizmeti sunulacağı belirtilmesine rağmen, hem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hem de özel sağlık sigortası üzerinden izni ve bilgisi olmadan ücret alındığını belirtti. Erdoğan, hastaneden hiçbir fizik tedavi hizmeti almamasına rağmen, SGK ve sigortasına fizik tedavi seansları işlenerek fatura kesildiğini öğrendiğinde büyük bir şok yaşadığını ifade etti. Yaşananların ardından SGK’ya da şikâyette bulunan Erdoğan, bu tür usulsüzlük yapanların cezalandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.





Şikayetçi oldu