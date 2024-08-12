Şırnak'ta maden işçilerini taşıyan servise saldırı: Bir ölü sekiz yaralı

Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi ilçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır"