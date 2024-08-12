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Şırnak'ta maden işçilerini taşıyan servise saldırı: Bir ölü sekiz yaralı

Şırnak’ın Silopi ilçesi, Siyahkaya bölgesinde maden ocaklarına yakın bölgede patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı bildirildi.

15:35 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:05 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yaralıların Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
Yaralıların Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Şırnak Silopi'deki bir kömür madenin servis aracı saldırıya uğradı. Silopi'de servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak için 8 kişi yaralandı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi ilçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır"
dedi.

'Çok yönlü tahkikat başlatıldı'

Meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığını belirten Bakan Yerlikaya,
"Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"
açıklamasında bulundu.



#Şırnak
#PKK
#Silopi
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