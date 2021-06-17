Siyer de rahatsız etmiş!

Daha önce terör örgütü PKK’ya müzahir yayın ve kitapları satışa sunduğu için tepki çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu kez de skandal bir sansür iddiasıyla gündemde. Belediye iştiraki olan Medya A.Ş., PKK terör örgütünün faaliyetlerini anlatan iki kitabın reklamının metro duraklarında yayınlanmasına onay vermedi. Yazar Aytekin Yılmaz’ın Son Diktatör ve Yüzleşerek Barışmak kitaplarının da aralarında bulunduğu 7 kitap için Medya AŞ ile reklam çalışması yürütmek isteyen Vadi Yayınları, bu iki kitabın Taksim Metrosu’nda bulunan panolarda tanıtılamayacağını şeklinde yanıt aldı. Yapılan işlemin sansür olduğunu vurgulayan yayınevi, reklam çalışması yapmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

GÜNDEM Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşinin kitabı İBB'ye ait kitapçıda satışta

SANSÜRE GEREKÇE İSTEDİK

Reklam çalışmasına ait tüm süreci yürüten Vadi Yayınları Satış Sorumlusu Mustafa Karapınar, Medya AŞ yetkilileriyle aralarındaki süreci şöyle anlattı:

REKLAM

“7 kitabın panolarda yer alması için başvurduk. Sadece Aytekin beye ait Son Diktatör ve Yüzleşerek Barışmak kitaplarının Taksim Metrosu’nda yer almasını istedik. Medya AŞ yetkilileri, 4 kitaba onay verildiğini, Aytekin beyin kitaplarıyla birlikte Hz. Peygamberin Hayatının anlatıldığı Wadar Khanfar’a ait İlk Bahar kitaplarına onay verilmediğini ifade ettiler. Gerekçesini sorduğumuzda ise ‘siyasi içerik’ karşılığını aldık. Kitaplar hakkında herhangi bir hukuki süreç olmadığını bu gerekçenin mantıklı olmadığını ifade ettik. Daha sonra ise bir mail atarak, bu sansürün yazılı bir şekilde açıklanmasını istedik.”

GÜNDEM İstanbul Kitapçısı’nda LGBT yayını

Mustafa Karapınar

SİYER'E DE ONAY VERMEMİŞLER

"Çok şaşırdım, kitapların içeriklerinin belli olduğunu ve yapılanın sansür olduğunu söyledim. Süreci yürüttüğümüz Panoffect Şirketi’nden Ceren hanım ‘Müsaade edin, yetkilerle görüşelim size dönelim’ dedi. Dönüş yaptığında ise 3 kitaba onay verilmediğini söyledi. Bu arada Medya AŞ ile görüşmeye çalıştım ama dönüş olmadı. Bu arada ise Panoffect iletişime geçerek, İlk Bahar’ı incelediklerini sorun olmadığını, ancak Aytekin beyin kitaplarını yayınlayamayacaklarını söylediler. Önceki gün ise Panoffect firması mail atarak Medya AŞ’den değil, bizim hukuk departmanımızdan onay almadı, şeklinde bir açıklama yaptı. Siyer kitabıyla (İlk Bahar) ilgili ret bilgisi aldığımızda, “Bakın böyle bir şeye neden olmak istemeyiz ama bu iş başınızı ağrıtır. Ne yaptığınızın farkına varın” diyerek uyarıda da bulunduk. Biz biraz bastırınca siyere onay çıktı. Ama Aytekin beyin kitapları sansürlendi. Bunun üzerine biz de tüm kitaplarımızı geri çektik."

Aytekin Yılmaz

Halk TV de röportajı yayınlamadı

Kitapları sansürlenen Yazar Aytekin Yılmaz da gelişmelere tepki gösterdi. Kitapları hakkında hiçbir hukuki süreç ve toplatma kararı bulunmadığını aktaran Yılmaz, “Cumhuriyet savcılarının yürüttüğü bir kovuşturma yoksa bu iş reklam sürecini etkilemez. Herkese eşit davranmaları gerekiyor. İBB savcı mı oldu ki böyle bir sansür uyguluyor” dedi. Yılmaz geçen sene Gazeteci İsmail Saymaz’la Halk TV’de yayınlanmak üzere yaptığı kitap söyleşisinin de yayınlanmadığını belirterek, “İsmail Saymaz yayına saatler kala beni aradı, röportajı yayından kaldırdılar dedi. Bu olay ve kitap meselesini birlikte düşününce esas mesele anlaşılıyor. Seçim ortağımız, ittifakımız zarar görmesin diye uğraşıyorlar. Bence İBB içinde HDP’li kadrolar zaten çok aktif ve içlerinde kitaplarımı bilen birileri de var” değerlendirmesinde bulundu.